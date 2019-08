Horia Tecau (34 de ani, 15 ATP la dublu) și Jean-Julien Rojer (37 de ani, 13 ATP la dublu) s-au calificat sambata seara in finala turneului ATP 500 de la Washington. In penultimul act, Tecau și Rojer au trecut in minimum de seturi de australienii Alex De Minaur (20 de ani, 256 ATP la dublu) și John Peers (31 de ani, 17 ATP la dublu), scor 6-4, 6-4, la capatul unui meci care a durat o ora și 12 minute. ...