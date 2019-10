Stiri pe aceeasi tema

- Perechea formata din Horia Tecau și Jean-Julien Rojer s-a calificat în finala turneului de la Basel (de categorie "500"), dupa ce a învins, scor (3)6-7, 7-6(3), 10-5, cuplul Ivan Dodig/Filip Polasek (Croația/Slovacia).Cap de serie numarul 4, Horia și Jean-Julien s-au impus…

- Perechea alcatuita din tenismanul roman Horia Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer a fost invinsa, joi, de cuplul Ivan Dodig (Croatia)/Filip Polasek (Slovacia) cu 7-6 (2), 6-7 (4), 10-7, in optimile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului ATP

- Cuplul format din Horia Tecau și Jean-Julien Rojer s-a calificat in optimile de finala ale probei de dublu de la Shanghai. Cei doi au trecut de argentinianul Diego Schwartzman și portughezul Joao Sousa, potrivit Mediafax.Cuplul romano-olandez s-a impus in doua seturi, miercuri dimineața, scor…