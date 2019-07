Stiri pe aceeasi tema

- Tenismenul din Constanta, Horia Tecau si partenerul sau din Olanda, Jean Julien Rojer, favoriti 5, s au calificat in turul 3 al probei de dublu a turneului de tenis de la Wimbledon, al treilea Grand Slam al anului, dupa ce au invins cuplul francez Hugo Nys Fabrice Martin cu 6 1, 6 4, 6 4, informeaza…

- Perechea Horia Tecau (Romania)/Jean-Julien Rojer (Olanda) a ratat calificarea in semifinalele probei de dublu masculin din cadrul turneului de la Roland Garros, al doilea de Grand Slam al anului. Tenismanul constantean si partenerul sau au fost invinsi, in doua seturi simetrice, scor 4-6, 4-6, de cuplul…

- Horia Tecau si Jean-Julien Rojer (Romania / Olanda) au invins, sambata, echipa formata din gemenii americani Bob si Mike Bryan, calificandu-se in sferturile de finala la Roland Garros 2019.