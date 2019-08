Stiri pe aceeasi tema

- The pair made of Romanian tennis player Horia Tecau and Dutch Jean-Julier Rojer on Friday qualified for the semifinals of the doubles event of the ATP tournament in Washington, equipped with total prizes worth 1,895,290 US dollars, after defeating 7-6 (7-5), 4-6, 10-8 the famous American brothers…

- Un invingator pe terenul de tenis, invingator si in afara lui! Horia Tecau este extrem de mandru de noua sa cucerire, modelul brazilian Natalia Borges, alaturi de care a luat la pas tara. Dupa ce au fost surprinsi, zilele trecute, pe strazile Sibiului, cei doi "porumbei" au luat de data aceasta drumul…

- A cautat și Horia Tecau printre milioanele de suflete pana s-a oprit la ea. O tanara frumoasa care i-a facut inima sa tresara din nou, și nu o spunem numai noi. Drept dovada stau și fotografiile cu cei doi indragostiți.

- Unul din cei mai buni jucatori de tenis romani, Horia Tecau, ar avea o noua iubita. Este vorba despre Natalia Borges, un topmodel de origine braziliana. Tanara are o cariera de invidiat in lumea mondei și locuiește la New York. Pana nu de mult era logodita cu Michael Satsky, un om de afaceri cunoscut…

- Un barbat bine de tot este indragostit de o femeie rapitoare! Horia Tecau, 34 de ani, este intr-o relație cu modelul brazilian Natalia Borges, 37 de ani, romanul a facut publica relația cu frumoasa care a pozat in Sports Illustrated și care a lucrat cu branduri celebre. Iar Horia este indragostit. Un…

- Horia Tecau se iubește cu Natalia Borges, model și actrița din Brazilia. Ea a ajuns la Sibiu și a declarat Romania "cel mai fericit loc". Horia a postat poze in premiera cu noua lui iubita pe rețelele de socializare, așa cum nu s-a mai intamplat cu precedentele femei cu care a avut relații. La fel…