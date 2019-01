Horia Sabo: “Sunt manager, nu investitor!”

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Iasi a gazduit ieri o conferinta de presa maraton, sustinuta de primarul Iasului, Mihai Chirica, presedintele executiv al Politehnicii Iasi, Adrian Ambrosie si presedintele Consiliului Director al clubului, Leonid Antohi. Principala informatie anuntata a fost retragerea dreptului…

- Horia Sabo, directorul general al FC Politehnica Iasi, a raspuns ieri solicitarii Consiliului Director al clubului, in privinta rezilierii contractului de asoiciere derulat in vara: "Nu exista din partea mea nicio incalcare a intelegerii pe care am incheiat-o in iulie cu Consiliul Director al Politehnicii.…

- Directorul general al clubului Politehnica Iasi, Horia Sabo, este in "razboi" cu sefii gruparii din Liga 1 Betano, nu mai e dorit la echipa nici pe primarul Mihai Chirica, insa sta linistit. Contractul de asociere pe care il are cu

- Mutare surprinzatoare facuta de directorul general al Politehnicii, Horia Sabo. In ciuda faptului ca primarul Mihai Chirica a cerut ca acesta sa fie indepartat de la club, iar Consiliul Director i-a diminuat atributiile, omul de afaceri venit in vara in Copou a platit astazi salariile fotbalistilor…

- Directorul general al Politehnicii Iasi, Horia Sabo, a reactionat dupa ce mai multe surse au anuntat ca se va incerca debarcarea lui din Copou. Ieri, la Divizia Locala, emisiune difuzata de Digi 24 Iasi, Sabo a cerut desecretizarea contractului de asociere semnat cu forul care conduce clubul, Consiliul…

- Directorul general al Politehnicii Iasi, Horia Sabo a remis un comunicat de presa in care isi prezinta bilantul in fruntea clubului prin cateva cifre reprezentand bugetul total per sezon, bugetul de salarii si alte cateva date. Nimic nou.

- Avand in vedere materialele de presa recent aparute in spatiul public, din respect pentru cetatenii Iasului, pentru suporteri, pentru colaboratorii acestui club si pentru colegii mei din cadrul Politehnicii Iasi, doresc sa prezint pe scurt rezultatele tangibile ale mandatului meu pana in prezent.…

- Clubul Politehnica Iasi sta pe un butoi cu pulbere ce e gata sa explodeze. Este tot mai evident faptul ca relatiile dintre vechea conducere si noii asociati, in frunte cu directorul general Horia Sabo, sunt din ce in ce mai tensionate, iar ruptura este iremediabila. Liga 1 Betano.