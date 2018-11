Horia Sabo cere desecretizarea contractului de asociere

Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general Horia Sabo a primit o noua lovitura din partea Comitetului Director al Politehnicii Iasi. Intrunit intr-o sedinta in dupa-amiaza zilei de vineri, organismul care conduce clubul iesean a decis ca, incepand cu ziua de vineri, 23 noiembrie

- Directorul general al Politehnicii Iasi, Horia Sabo a remis un comunicat de presa in care isi prezinta bilantul in fruntea clubului prin cateva cifre reprezentand bugetul total per sezon, bugetul de salarii si alte cateva date. Nimic nou.

- Clubul Politehnica Iasi sta pe un butoi cu pulbere ce e gata sa explodeze. Este tot mai evident faptul ca relatiile dintre vechea conducere si noii asociati, in frunte cu directorul general Horia Sabo, sunt din ce in ce mai tensionate, iar ruptura este iremediabila. Desi s-a erijat in finantator al…

- Directorul executiv al clubului din Copou, Horia Sabo, a anuntat ieri ca sapte dintre jucatorii din lotul echipei, considerat mult prea numeros, vor fi disponibilizati in scopul redresarii echipei: "In urma discutiilor cu antrenorul Flavius Stoican s-a stabilit demararea discutiilor de reziliere a…

- In ciuda rezultatelor modeste inregistrate de Politehnica Iasi in turul sezonului regulat al Ligii I de fotbal si a prestatiei execrabile din meciul de vineri, cu FC Hermannstadt, pierdut acasa, cu 0-2, directorul general al Politehnicii Iasi, Horia Sabo, a anuntat ca Flavius Stoican va ramane antrenor…

- Oficialii lui Dinamo negociaza in aceste momente aducerea lui Claudiu Niculescu pe banca tehnica, in locul lui Florin Bratu, demis dupa esecul din Copou, dar primul antrenor pe lista presedintelui Alexandru David a fost Flavius Stoican, informeaza mediafax. Seful lui Dinamo l-a contactat pe…

- Transferurile masive facute in aceasta vara au facut ca lotul Politehnicii Iasi sa fie extrem de numeros. La ora actuala, a aparut o concurenta acerba nu numai pentru a fi titular, ci si pentru a prinde lotul de 18 pe care antrenorul Flavius Stoican poate miza la o partida oficiala si chiar pentru a…

- Postul antrenorului Politehnicii Iasi, Flavius Stoican, nu este in pericol. Desi echipa a obtinut doar doua victorii in ultimele 17 partide oficiale si se situeaza pe o pozitie retrogradanta in acest an, dupa sase runde, tehnicianul este sustinut de capii clubului. Presedintele Consiliului Director…