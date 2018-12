Horia Gusta (Certinvest) despre scaderea Bursei: Investitorii sunt speriati

Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanta prezentata marti seara de ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici,. Contine si prevederi referitoare la suprataxarera companiilor din energie electrica si termica, nu numai stabilirea pretului la gazele naturale.

- "Incurajam antreprenorii sa elaboreze planurile de afaceri, pe baza documentelor publicate, si sa fie gata sa le inregistreze in momentul deschiderii platformei, in a doua decada a lunii decembrie. Lucram pe mai multe planuri: adoptarea proiectului de Ordonanta de catre Guvern, in sedinta Executivului…

- Prin ordonanta privind legile justitiei, publicata marti in Monitorul Oficial, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ,,a inchis practic DNA”, este de parere deputatul liberal Catalin Predoiu. ,,Ordonanta trimite acasa zeci de procurori DNA, oprind, astfel, anchete, descurajand intreaga institutie, incurajand…

- Romanii risca sa plateasca, in curand, 0,5 lei in plus pentru fiecare produs in "ambalaj primar reutilizabil" pe care il cumpara. Scumpirea ar putea fi cauzata - spun mai multe surse din industria alimentara - de intrarea in vigoare a Ordonantei 74/2018, adoptata de Cabinetul Dancila inca…