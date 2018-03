Horia Georgescu: Maior m-a împiedicat să demisionez Prima chestiune despre care a vorbit fostul sef al ANI a fost legata de intrebarea "Cum a fost ziua in care ati fost arestat?" "A fost o zi foarte grea. Cea mai grea zi a vietii mele. Si era intr-un context foarte complicat al vietii mele. In ziua in care am fost retinut tatal meu era internat in spital si urma sa-si monteze un stimulator cardiac, sotia mea era insarcinata. Consumul emotional a fost urias. Am inteles ulterior de ce a trebuit sa fiu arestat in acea zi. Pentru ca a doua zi era de serviciu domnul judecator Selaru, care a dispus arestarea preventiva. Din punctul meu de vedere… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta a fost primul politician care a spus ca nu l-a vazut pe Crin Antonescu la petrecerile din vilele SRI! Insa, fostul premier e contrazis de unul dintre participanții obișnuiți de la acele evenimente. Horia Georgescu, fost șef al ANI, spune ca Antonescu a fost la petreceri, iar el l-a vpzut…

- "Crin Antonescu imi aduc aminte ca a fost la un astfel de eveniment. La ziua lui George Maior. A stat 20 de minute și a plecat. Nu cred ca se simțea in largul lui. Cred ca domnului Antonescu nu i-a placut atmosfera. Așa am simțit eu. A fost și dumnealui. Nu mai știu cu cine a fost, nu-mi aduc aminte.…

- Stelian Tanase a pus 'tunurile' pe George Maior și Florian Coldea, dupa dezvaluirile lui Liviu Dragnea. "Cind șefii SRI – Maior si Coldea – aleg si resping ministri si/sau procurori, ei se plaseaza clar in afara legii.", a scris analistul politic pe blog."Scandalul a ajuns la punctul de fierbere.…

- Claudiu Manda, un parlamentar anonim, incepe sa–si faca un nume invitand la Comisia de control SRI nume rasunatoare. Au fost audiati fosti sefi ai institutiilor care nu mai sunt in functii. Numit ambasador in Statele Unite, fostul director SRI, George Maior, a venit in fata Comisiei si a raspuns la…

- "A fost o discutie in calitatea mea de membru in comisia de studiere a arhivei SIPA, mai ales raportat la documentul care a fost intocmit de aceasta comisie in care am lucrat pe parcursul anului 2007 si 2008. Am dat explicatii, am dat anumite detalii si am incercat sa raspund membrilor comisiei la…

- "Eu nu ii voi cere explicatii personal. Eu cred ca e dator el sa dea explicatiile astea in interiorul partidului, sa explice cate intalniri de genul acesta a avut, de ce le-a avut si in ce context. Poate, pur si simplu, a fost obligat sa participe. Poate a participat din placere. Lucrurile astea…

- Codrin Stefanescu: Dragnea e dator sa dea explicatii privind participarea la petrecerile de la sediile SRI Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat luni ca presedintele partidului, Liviu Dragnea, ar trebui sa dea explicatii in interiorul formatiunii in ceea ce priveste…

- Fostul sef al ANI Horia Georgescu a declarat, la B1TV, ca dincolo de relatia institutionala pe care o avea cu fostul director SRI George Maior, exista si o relatie mai putin formala, cu discutii „la un trabuc si un pahar de whisky".

- Horia Georgescu, fost presedinte al A.N.I., a vorbit miercuri seara, la Antena 3 despre cum intervenea George Maior in dosarele de integritate și cine erau invitații pe spranceana de la chermezele fostului șef al SRI. Reamintim ca, in Comisia parlamentara de control a activitații SRI a fost prezent,…

- Horia Georgescu, fost sef al ANI, sustine ca a participat la mai multe evenimente la sediile SRI, la unele fiind prezenti si mai multi magistrati, printre care Livia Stanciu, fost presedinte al Curtii Supreme si Valentin Selaru, judecatorul care a dispus arestare preventiva a lui Georgescu.

- Horia Georgescu, fostul director al Agenției Naționale de Integritate, susține ca George Maior a mințit la comisia parlamentara. „Se intervenea direct in dosare, punctual, și se spunea cum trebuie...

- Horia Georgescu l-a contrazis pe George Maior, dupa ce fostul șef al SRI a declarat ca oamenii Serviciului nu interveneau in dosarele penale. Fostul șef al ANI a dezvaluit ca avea discuții punctuale cu fostul șef al SRI, in anumite dosare.”Intre ANI și SRI era un mecanism complex, prin care…

- Fostul sef al SRI, George Maior, in prezent ambasador al Romaniei in SUA, a fost audiat in comisia parlamentara timp de sase ore. Maior a vorbit despre un protocol intre SRI și Parchetul General, condus la acea data de Laura Codruța Kovesi, prin care se stabilea o colaborare in cazurile de evaziune…

- Fostul premier, Victor Ponta, a avut o ieșire furibunda, dupa ce in spațiul public a aparut informația ca George Maior, fostul șef al SRI, a confirmat o informație exploziva in timpul audierilor Comisiei parlamentare prezidate de Claudiu Manda. Ambasadorul Romaniei in SUA a afirmat ca atat Liviu Dragnea,…

- George Maior, fost sef al SRI si actual ambasador in SUA; a declarat,marti, dupa o audiere de sase ore in Comisia de Control al SRI, ca a raspuns tuturor intrebarilor si ca unele au facut referire la relatia SRI-Justitie.

- Liviu Dragnea a declarat, luni seara, la Antena 3, la emisiunea ”Sinteza zilei”, realizata de Mihai Gadea, ca, in trecut, a vizitat celebrele vile ale SRI cu diverse ocazii. Șeful PSD a negat ca ar fi avut o relație apropiata cu fostul director al SRI, George Maior, și a vorbit despre zvonul care…

- Fostul sef al Agentiei Nationale de Integritate, Horia Georgescu (foto), trimis in judecata de DNA pentru abuz in serviciu pe motiv ca ar fi aprobat despagubiri pentru imobile supraevaluate pe vremea cand reprezenta ministerul Justitiei la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor…

- Prima faza a dosarului ANRP, in care este judecat, printre altii, fostul sef al Agentiei Nationale de Integritate (ANI), Horia Georgescu, s-a incheiat. Magistratii Curtii de Apel Bucuresti vor anunta prima decizie la sfarsitul lunii ianuarie. Georgescu sustine ca este nevinovat.

- Fostul președinte al Agenției Naționale de Integritate, Horia Georgescu, a scris pe Facebook ca a respectat legea și ca spera ca soluția care urmeaza sa fie pronunțata in cazul sau sa fie in raport cu probele de la dosar, cu toate ca are rezerve in legatura cu judecatorul care gestioneaza cauza.

- "Eu nu am taiat porci cu nimeni pe acolo, nu am carat sticle de vin pe acolo. Sunt instituții ale statului și sunt în regula, sunt în regula. Nu sunt în regula, haideți sa le închidem! A, clar, are dubla comanda! Am o relație instituționala cu serviciile. Macar o data…

