- Prima chestiune despre care a vorbit fostul sef al ANI a fost legata de intrebarea "Cum a fost ziua in care ati fost arestat?" "A fost o zi foarte grea. Cea mai grea zi a vietii mele. Si era intr-un context foarte complicat al vietii mele. In ziua in care am fost retinut tatal meu era internat…

- Victor Ponta a fost primul politician care a spus ca nu l-a vazut pe Crin Antonescu la petrecerile din vilele SRI! Insa, fostul premier e contrazis de unul dintre participanții obișnuiți de la acele evenimente. Horia Georgescu, fost șef al ANI, spune ca Antonescu a fost la petreceri, iar el l-a vpzut…

- "Crin Antonescu imi aduc aminte ca a fost la un astfel de eveniment. La ziua lui George Maior. A stat 20 de minute și a plecat. Nu cred ca se simțea in largul lui. Cred ca domnului Antonescu nu i-a placut atmosfera. Așa am simțit eu. A fost și dumnealui. Nu mai știu cu cine a fost, nu-mi aduc aminte.…

- Traian Basescu a spus, intr-o emisiune la TVR 1, ca in momentul in care ANI a deschis o ancheta de incompatibilitate impotriva lui Klaus Iohannis, l-a sunat pe șeful Agenției, Horia Georgescu. ”A fost de negasit. Plecase din țara, a stat doua saptamani.”, a dezvaluit fostul președinte.Luni…

- Marian Vanghelie sustine ca fostul deputat Sebastian Ghita îsi dorea sa ajunga premier, precizând ca Victor Ponta l-ar fi numit în functie, în defavoarea lui George Maior, intentionând ca la sefia SRI sa

- Horia Nasra, fost membru in comisia de control a SRI, a spus ca Victor Ponta si-a vazut doar propriul interes si a facut tot ce a putut sa anihileze liderii PSD din teritoriu.„Din tot ce s-a discutat in spatiul public in ultimul an, declaratiile lui Vanghelie vin ca o completare la un tablou…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a dat asigurari ca urmeaza si alte episoade din seria de dezvaluiri pe care le-a facut marti seara. "Aseara a fost doar primul episod, aveti rabdare", a spus miercuri, la Palatul Parlamentului, Liviu Dragnea, intrebat in legatura cu numirile in Guvernul…

- Senatorul PSD Claudiu Manda, seful Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, a declarat miercuri ca fostul sef al SRI, George Maior, a spus la comisie ca nu s-a implicat niciodata in constituirea vreunui guvern. "L-am intrebat pe domnul Maior daca s-a implicat vreodata in…

- Fostul presedinte PNL Crin Antonescu a afirmat miercuri ca nu are de unde sa stie daca fostul premier Victor Ponta ar fi stabilit lista membrilor Guvernului impreuna cu seful SRI de la acea vreme George Maior, dar a marturisit ca, la momentul respectiv, a fost surprins de faptul ca pentru functia…

- "Iata lista ministrilor din 2012 / sa spuna Dragnea Mincinosul care dintre ministri au fost pusi de SRI si George Maior - cu nume si prenume! Poate Rovana Plumb?!?! Ce ziceti? Dar si Dragnea Mincinosul a ajuns vicepremier in Decembrie - si pe el l-a pus SRI si George Maior? Oamenii…

- Dan Constantin, despre discuția de la Cornu, unde au participat Ponta, Dragnea și Antonescu: Ponta n-a fost de acord cu numirea lui Liviu Dragnea in functia de ministru de Interne, a spus fostul ministru al Agriculturii in guvernul Ponta 1. El vine și cu o teorie: Traian Basescu era ”adeversarul politic”…

- Marian Oprisan a confirmat miercuri declaratiile lui Liviu Dragnea, legate de cum aranja Gabriel Oprea pozitiile in partid "dupa ce a discutat cu statul de drept", si a afirmat ca Victor Ponta a devenit presedinte PSD dupa ce a discutat cu Traian Basescu si George Maior.

- Fostul presedinte al PNL Crin Antonescu a confirmat miercuri, la Antena 3, dezvaluirile liderului social-democratilor, Liviu Dragnea, conform carora fostul premier Victor Ponta ar fi negociat propunerea procurorilor sefi cu seful statului de la acea vreme Traian Basescu. ”Domnul Ponta m-a informat ca…

- "Eu nu am de unde sa știu daca a fost sau nu impusa. Ministerul Justiției fusese asumat in Guvernul USL de PNL. Eu am propus in numele PNL in acord cu domnul Ponta pe doamna Pivniceru, pentru ca nu era un om politic, cu prestigiu in lumea justiției pentru ca mi se parea persoana potrivita care sa…

- Fostul presedinte al PNL si co-lider al USL a oferit in exclusivitate pentru Stirile B1TV mai multe detalii despre dezvaluirile facute marti seara de catre Liviu Dragnea, cum ca primul guvern condus de Victor Ponta ar fi fost facut de catre SRI prin directorul George Maior."Parti din cele…

- Claudiu Manda, un parlamentar anonim, incepe sa–si faca un nume invitand la Comisia de control SRI nume rasunatoare. Au fost audiati fosti sefi ai institutiilor care nu mai sunt in functii. Numit ambasador in Statele Unite, fostul director SRI, George Maior, a venit in fata Comisiei si a raspuns la…

- Iata mesajul lui Ponta, scris in miez de noapte: "Dragnea mincinosul s-a dus iar la televizor ca sa ii minta pe cei ( din ce in ce mai putini) care inca mai au naivitatea sa il mai asculte! Haideti sa aflati istoria adevarata a Primului Guvern USL - pentru oamenii din aceasta tara nu…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca fostul liderul al partidului, Victor Ponta, ar fi stabilit lista membrilor guvernului sau impreuna cu directorul Serviciului Roman de Informatii, George Maior. Dragnea a afirmat, marti seara, la Antena 3, ca imediat dupa caderea Guvernului Ungureanu, ar fi…

- Șeful PSD a vorbit despre o discuție telefonica dintre Ponta și George Maior, in care cei doi vorbeau despre alegerea membrilor Guvernului Ponta 1. Fostul premier neaga vehement acuzațiile privind implicarea SRI in formarea guvernului pe care l-a condus. ”Minte! El insuși a fost la…

- ”Eram in 2013, daca nu greșesc, in luna aprilie. De obicei coalițiile se intalneau la primul birou, la Crin Antonescu in birou, la Senat. Luni, pe la 6-7 seara, stateam la masa cea lunga, in dreapta lui Victor stateam eu, in stanga Gabi Oprea, Crin statea in fața și la un moment dat Victor a scos…

- "A fost o discutie in calitatea mea de membru in comisia de studiere a arhivei SIPA, mai ales raportat la documentul care a fost intocmit de aceasta comisie in care am lucrat pe parcursul anului 2007 si 2008. Am dat explicatii, am dat anumite detalii si am incercat sa raspund membrilor comisiei la…

- "Eu nu ii voi cere explicatii personal. Eu cred ca e dator el sa dea explicatiile astea in interiorul partidului, sa explice cate intalniri de genul acesta a avut, de ce le-a avut si in ce context. Poate, pur si simplu, a fost obligat sa participe. Poate a participat din placere. Lucrurile astea…

- Codrin Stefanescu: Dragnea e dator sa dea explicatii privind participarea la petrecerile de la sediile SRI Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat luni ca presedintele partidului, Liviu Dragnea, ar trebui sa dea explicatii in interiorul formatiunii in ceea ce priveste…

- Fostul sef al ANI Horia Georgescu a declarat, la B1TV, ca dincolo de relatia institutionala pe care o avea cu fostul director SRI George Maior, exista si o relatie mai putin formala, cu discutii „la un trabuc si un pahar de whisky".

- Horia Georgescu, fost sef al ANI, sustine ca a participat la mai multe evenimente la sediile SRI, la unele fiind prezenti si mai multi magistrati, printre care Livia Stanciu, fost presedinte al Curtii Supreme si Valentin Selaru, judecatorul care a dispus arestare preventiva a lui Georgescu.

- Horia Georgescu, fostul director al Agenției Naționale de Integritate, susține ca George Maior a mințit la comisia parlamentara. „Se intervenea direct in dosare, punctual, și se spunea cum trebuie...

- Horia Georgescu l-a contrazis pe George Maior, dupa ce fostul șef al SRI a declarat ca oamenii Serviciului nu interveneau in dosarele penale. Fostul șef al ANI a dezvaluit ca avea discuții punctuale cu fostul șef al SRI, in anumite dosare.”Intre ANI și SRI era un mecanism complex, prin care…

- Fostul sef al SRI, George Maior, in prezent ambasador al Romaniei in SUA, a fost audiat in comisia parlamentara timp de sase ore. Maior a vorbit despre un protocol intre SRI și Parchetul General, condus la acea data de Laura Codruța Kovesi, prin care se stabilea o colaborare in cazurile de evaziune…

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a declarat duminica seara, la Antena 3, ca fusese si el invitat acasa la Gabriel Oprea in seara alegerilor prezidentiale din 2009, chiar de catre Gaberiel Oprea, dar ca nu a putut da curs invitatiei, fiindca se afla la un eveniment privat. ”Probabil ca as fi fost si eu…

- Presedinte al ACAROM (Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania) si expert in industria auto, Gabriel Sicoe a vorbit intr-un interviu pentru „Adevarul“ despre piata auto de la noi, avalansa de importuri de masini second-hand, programul Rabla, precum si despre mult asteptata autostrada Pitesti-Sibiu.

- Traian Basescu a mers la Cotroceni, la consultarile cu Iohannis, cu doua propuneri de premier din partea PMP: Siegfried Mureșan și Eugen Tomac. Fostul președinte susține ca Iohannis nu risca sa fie suspendat daca refuza propunerea PSD de premier.„Daca PSD vrea sa-l faca președinte pentru al…

- Noul presedinte al Eurogrupului, portughezul Mario Centeno, s-a angajat vineri ca in mandatul sau sa aduca mai aproape cele 19 state care utilizeaza moneda unica si sa le faca mai rezistente la crize, informeaza AFP si AP.

- Mariana Gheorghe a renuntat la functia de Presedinte al Directoratului si CEO Petrom, sefa din ultimii 12 ani a companiei petroliere fiind inlocuita de Christina Verchere (foto), care anterior a ocupat mai multe functii de conducere in cadrul gigantului britanic BP. 20 0 0 0 0 0

- Potrivit ziarului The Times of Israel, care citeaza publicația araba Al-Quds Al-Arabi, fostul președinte iranian, in virsta de 61 de ani, a fost reținut pentru susținerea și instigarea la protestele de strada care au inceput la sfirșitul lunii decembrie.

- Sectia pentru judecatori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii va analiza in sedinta de azi nota Directiei Resurse Umane si Organizare nr. 26642 2017 privind suspendarea din functie a judecatorului Nicolae Stanciu, de la Curtea de Apel Constanta, ca urmare a trimiterii sale in judecata. Nicolae…

- Fostul președinte al Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, este trimis in judecata de procurorii DNA, intr-un dosar de trafic de influența.”In cauza mediatizata prin comunicatele nr. 1268 din 27 decembrie 2017 și 164 din 15 februarie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție…

- „Autoritațile din Gagauzia nu-i vor putea garanta securitatea fostului președinte al Romaniei, Traian Basescu, in cazul vizitei sale in autonomie”, a declarat bașcanul Irina Vlah in timpul conferinței de presa de bilanț. Guvernatorul autonomiei a menționat ca fostul președinte roman nu este ințeles…

- "Ramane la terapie intensiva, evolutia starii sale este pozitiva, dar sunt necesare alte analize medicale", a declarat medicul care il trateaza pe fostul sef de stat, Alejandro Aguinaga.In opinia sa, Alberto Fujimori este suferind de "mai multe patologii degenerative, cum ar fi o fibrilatie…

- Celebrul saptamanal britanic The Economist, stindard al liberalismului, a desemnat Franta "tara anului" 2017 pentru alegerea lui Emmanuel Macron, estimand ca noul presedinte "a maturat fostul regim", informeaza AFP. "Franta a depasit asteptarile", scrie revista intr-un editorial publicat…