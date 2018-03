Stiri pe aceeasi tema

- Fostul sef al Agentiei Nationale de Integritate (ANI), Horia Georgescu, a declarat marti, dupa audierea din Comisia privind clarificarea aspectelor ce tin de desfiintarea Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie, ca, in cazul sesizarii cu privire la o posibila incompatibilitate a presedintelui…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Curg dovezile – și suntem abia la inceput – despre modul in care generalul cu patru stele Florian Coldea a utilizat Serviciul Roman de Informații implicandu-l in politica și in Justiție. Obiectivele urmarite de șeful operativ SRI au devenit și ele transparente. Instituția…

- Asociatia profesionala Forumul Judecatorilor din Romania i-a trimis presedintelui o scrisoare prin care solicita sa initieze demersuri prin care sa obtina un punct de vedere din partea Comisiei de la Venetia, cu privire la modificarile aduse Legii 303/2004 - privind statutul judecatorilor si procurorilor,…

- Asociatia “Forumul Judecatorilor din Romania”, i-a solicitat președintelui Klaus Iohannis consultarea Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneția) asupra unor aspecte curente vizand modificarea in Romania a ”legilor justitiei”, precum si unele reglementari…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat luni, inaintea ședinței PSD, ca presedintele partidului, Liviu Dragnea, ar trebui sa dea explicatii in interiorul formatiunii in ceea ce priveste participarea la unele petreceri care au avut loc in sedii ale SRI. "Eu nu ii voi cere explicatii…

- "Eu nu ii voi cere explicatii personal. Eu cred ca e dator el sa dea explicatiile astea in interiorul partidului, sa explice cate intalniri de genul acesta a avut, de ce le-a avut si in ce context. Poate, pur si simplu, a fost obligat sa participe. Poate a participat din placere. Lucrurile astea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea i-a raspuns, luni, lui Codrin Stefanescu, care ii ceruse explicații privind prezenta la petrecerile SRI. Dragnea a replicat ca acesta poata sa ceara explicatii de la „camaradul” lui Gabriel Oprea. „Cred ca domnul Codrin Stefanescu poate sa ceara aceste explicatii de la…

- Legile justiției intra saptamana aceasta in linie dreapta, imediat dupa ce motivarea Curții Constituționale pe ultima lege din acest parchet legislativ, cea privind organizarea și funcționarea CSM, va fi publicata. Iar semnalele sunt clare in ciuda opoziției manifestate de catre oficialii de al…

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans i-a oferit un marțișor premierului Viorica Dancila, in cadrul vizitei oficiale pe care o desfașoara la București. Pe contul de Twitter a Reprezentanței Comisiei Europene in Romania se arata ca ”oficialul european a marcat inceputul primaverii…

- „Eu cred ca a fost o intalnire buna si prin luarile de cuvant am facut o serie de precizari. Din punctul nostrul de vedere, am precizat urmatoarele lucruri: deciziile CCR sunt general obligatorii si, in ceea ce priveste legile justitiei, le vom pune in concordanta cele trei legi cu deciziile CCR,…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans se va afla in Bucuresti, miercuri si joi, pentru o vizita oficiala, in cadrul careia va avea intalniri cu Klaus Iohannis, Viorica Dancila, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, iar joi dimineata, dupa intalnirea cu liderul PSD, are programata…

- Kovesi: S-au pierdut 148 milioane euro. Exista interes la alte institutii pentru a ii recupera? Procurorul sef al DNA, Codruta Kovesi, a declarat, la prezentaea raportului de activitate pentru 2017, ca in urma deciziei CCR privind abuzul in serviciu s-au inchis 275 de dosare, prejudiciul total fiind…

- Fostul sef al SRI George Maior, ambasador al Romaniei in SUA, s-a prezentat marti la Comisia parlamentara de control a activitatii SRI pentru a fi audiat.''Consider ca intotdeauna am actionat in spiritul legalitatii. Nu a fost probata nicio acuzatie. Aceea nu este o acuazatie (referire la…

- Senatorul Claudiu Manda, presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, a declarat miercuri ca a solicitat SRI o nota secreta la care a facut trimitere fostul presedinte al ANI, Horia Georgescu si în care ar fi fost pomenit Klaus Iohannis, la vremea

- Senatorul Claudiu Manda, presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, a declarat miercuri ca a solicitat Serviciului Roman de Informatii o nota secreta la care a facut referire fostul presedinte al ANI, Horia Georgescu, in care figura si Klaus Iohannis, primar al municipiului…

- Șeful comisiei de Control SRI din Parlament, Claudiu Manda, a declarat miercuri ca SRI a informat ANI despre o posibila incompatibilitate a lui Klaus Iohannis chiar in ziua in care acesta se inscria in PNL și devenea președintele liberalilor. "Pentru noi a fost interesanta data la care SRI informa ANI.…

- Circa 250 de persoane au protestat, duminica seara, in Bucuresti, Cluj-Napoca si Sibiu, impotriva Guvernului si a modificarilor legilor Justitiei. * BUCURESTI Aproximativ 60 de persoane s-au adunat duminica seara in Piata Victoriei pentru a protesta la adresa coalitiei de guvernare…

- Sesizarea presedintelui Iohannis pe modificarile aduse Legii administratiei publice locale, admisa de CCR Curtea Constitutionala a Romaniei a admis miercuri sesizarea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse Legii administratiei publice locale. "Am admis sesizarea considerând…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta miercuri obiectia de neconstitutionalitate formulata de presedintele Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse legii prin care parlamentarii pot avea calitatea de comerciant persoana fizica. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de…

- Conform unor zvonuri de ultima ora, Klaus Iohannis s-ar pregati sa sesizeze Comisia de la Venetia pe tema modificarilor aduse de PSD – ALDE legilor Justitiei. Iata un gest care excede in mod clar pactul incheiat de presedinte cu liderul PSD. Tabara PSD & Comp., tocmai a rasuflat usurata dupa ce prima…

- "Pentru noi lucrurile sunt simple. Congresul Partidului National Liberal a adoptat o motiune. In cadrul acelei motiuni noi am hotarat susținerea președintelui Iohannis pentru un al doilea mandat la președinție. Evident, in condițiile in care va candida si nu vad niciun motiv sa nu candideze. Nu stiu…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat la Interviurile Libertatea LIVE ca partidul sau il va susține pe Klaus Iohannis pentru un nou mandat de președinte, in ciuda diferențelor de opinie din ultima perioada. Șeful Partidului Național Liberal spune ca liderul de la Cotroceni este principalul lor…

- O tara intreaga asteapta deciziile Curtii Constitutionale in privinta controversatelor legi ale justitiei. Adoptate recent de majoritatea PSD-ALDE-UDMR, cu sute de mii de romani in strada și dezbateri aprinse in spatiul public, legile in cauza au primit deja un semnal din partea judecatorilor CCR.…

- ”Aș vrea sa spun o analiza foarte scurta, ca fost politician, nu ca analist politic, in mai multe puncte. In context: Președintele Iohannis s-a convins anul trecut cand, in tot demersul sau pentru apararea justiției, este tradat de catre PNL. In PNL sunt oameni la fel de vinovați ca cei…

- Grupurile parlamentare ale Partidului National Liberal (PNL) vor solicita Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) sa ceara Comisiei de la Venetia un punct de vedere fata de sesizarile de neconstitutionalitate formulate de liberali si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) asupra legilor Justitiei,…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a declarat luni ca nu este de acord cu comparatia facuta de presedintele care a criticat dezbaterile din Comisia speciala pentru legile justitiei, apreciind ca parlamentarii s-au grabit sa îngrase porcul înainte de Craciun.Klaus Iohannis,…

- "Am luat decizia sa solicitam prin grupurile parlamentare Curtii Constitutionale sa uzeze de posibilitatea pe care o are si care a mai fost folosita in 2012 si anume aceea de a solicita un punct de vedere fata de sesizarile de neconstitutionalitate formulate de PNL si de ICCJ, sa solicite un punct…

- PNL face apel la responsabilitatea judecatorilor de la Curtea Constitutionala in cazul sesizarilor cu privire la modificarile aduse legilor Justitiei si spune ca pozitia exprimata in plenul CSM de presedintele Klaus Iohannis pentru independenta Justitiei trebuie sprijinita de intreg sistemul judiciar…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, i-a replicat presedintelui Klaus Iohannis in sedinta CSM de vineri ca nu el a fost cel care a predat proiectul Legilor justitiei catre Comisia speciala, ci comisia l-a invitat, dupa care a insusit proiectul ca initiativa legislativa. “Dumneavoastra, domnule presedinte,…

- Pentru a elabora proiectele de modificare a legislatiei penale si a procedurii civile, Comisia speciala privind justitia se va reuni la finalul lunii ianuarie, a declarat, ieri, pentru Mediafax, presedintele comisiei, Florin Iordache (PSD). ”Deocamdata asteptam (amendamente la proiectele de lege-n.r.).…

- Forumul Judecatorilor din Romania ii solicita presedintelui Klaus Iohannis sa sesizeze Curtea Constitutionala in privinta modificarilor legilor justitiei propuse de parlamentarii social-democrati. Asociatia critica modificarile propuse de coalitia PSD-ALDE si adoptate recent de Parlament. Copresedintele…

- Camera Deputaților a adoptatlegea de aprobare a OUG privind plata defalcata a TVA sau split TVA, așa cum este cunoscuta in mediul public, cu modificari fata de varianta venita de la Guvern. Legea "SPLIT TVA" a fost modificata in Comisia de Buget a Camerei Deputaților. Astfel, potrivit noilor…

- Modificarile din justitie provoaca valuri uriase in plan extern. Secretarul general al Consiliului Europei i-a trimis presedintelui Klaus Iohannis o scrisoare în care îl îndeamna sa apeleze la expertiza Comisiei de la Venetia.

- Secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, i-a trimis, vineri, o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis prin care il indeamna sa ceara punctul de vedere al Comisiei de la Venetia in ceea ce priveste modificarile aduse de Parlamentul Romaniei legilor justitiei.„Domnule presedinte,…

- Consiliul Europei contesta modificarile aduse legilor justiției și recomanda, intr-o srisoare adresata președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, expertiza Comisiei de la Veneția - Comisia europeana pentru democratie prin lege.

- Peste 100 de persoane protesteaza, miercuri seara, in fata Palatului Parlamentului, fata de Legile justitiei si fata de modificarea Codurilor Penal si de Procedura Penala, stabilite, in aceasta perioada, de Comisia speciala a Parlamentului.

- Grupul parlamentar al PMP a parasit marti plenul Senatului, ca urmare a respingerii prin vot a propunerii senatorului Traian Basescu de a fi retrase legile Justitiei de pe ordinea de zi. USR a solicitat, in prima faza, retrimiterea la Comisia de specialitate a legilor Justiției, apoi sesizarea Comisiei…

- Joi, comisia a amanat pentru luni dezbaterea si votarea acestor modificari. Inca de la inceputul sedintei de joi a comisiei speciale, PNL si USR au solicitat suspendarea acesteia si au acuzat PSD-ALDE ca, prin modificarile propuse Codurilor penale, se depaseste cu mult cadrul Directivei.…

- Comisia parlamentara speciala condusa de Florin Iordache urmeaza sa dezbata astazi modificarile propuse la cele doua Coduri penale pentru transpunerea Directivei Parlamentului European privind prezumtia de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces, transmite News.ro . Joi, comisia a amanat…

- CCR a decis ca este legala constituirea comisiei speciale privind legile justiției. Sesizarile PNL și USR au fost respinse, miercuri, de judecatorii constituționali. La sfarsitul lunii noiembrie, Uniunea Salvati Romania a anuntat ca a depus la CCR o sesizare de neconstitutionalitate privind Hotararea…