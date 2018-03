Stiri pe aceeasi tema

- Fostul sef al ANI, Horia Georgescu, a sustinut, marti, dupa audierea in Comisia SIPA, ca Agentia Nationala de Integritate primea foarte multe sesizari din partea SRI, iar categoriile de persoane la care faceau referire erau multiple.

- "A fost o discutie in calitatea mea de membru in comisia de studiere a arhivei SIPA, mai ales raportat la documentul care a fost intocmit de aceasta comisie in care am lucrat pe parcursul anului 2007 si 2008. Am dat explicatii, am dat anumite detalii si am incercat sa raspund membrilor comisiei la…

- Fostul sef al Agentiei Nationale de Integritate (ANI), Horia Georgescu, a declarat marti, dupa audierea din Comisia privind clarificarea aspectelor ce tin de desfiintarea Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie, ca, in cazul sesizarii cu privire la o posibila incompatibilitate a presedintelui…

- Primaria Municipiului Zalau reaminteste contribuabililor, persoane fizice si juridice, ca ziua de 31 Martie 2018 este primul termen scadent pentru plata impozitelor si taxelor locale aferente primului semestru al anului 2018. In condițiile in care impozitul pe cladiri, impozitul pe teren și impozitul…

- Ziua de marti va fi una intensa in Parlament. In doua dintre cele mai importante comisii vor fi audiate persoane-cheie, de la care se asteapta dezvaluiri spectaculoase.De la ora 9.30, Comisia de ancheta pentru SIPA (fostul serviciu de informatii al Ministerului Justitiei) ii va audia pe Horia…

- Horia Georgescu, fost sef al Agentiei Nationale de Integritate in perioada 2012-2015, vorbeste, de la ora 12.00, la Adevarul Live, despre cat de eficienta mai e institutia pe care a condus-o dupa adoptarea „Legii Iordache“, influenta politicului asupra ANI, dar si despre dosarul in care el a fost acuzat…

- Dupa dezvaluirile lui George Maior, de saptamana trecuta, din Comisia parlamentara de control a activitatii SRI, care au starnit o adevarata furtuna in PSD, trebuia sa urmeze marti audierea generalului (r) Florian Coldea. Audierea nu va mai avea insa loc marti, 6 martie, ci la o data ulterioara.Oficial,…

- Un fost sef de institutie s-a autodetonat pur si simplu in direct pe B1 TV. Ex seful Agentiei Nationale de Integritate (ANI), Horia Georgescu, a dezvaluit ca a facut parte din asa zisul 'Stat Paralel'.Citeste si: RCS & RDS și TELEKOM puși la zid: Un cunoscut GIGANT ii pune 'in pericol'-…

- Comisia pentru buget-finante din Senat a dat un raport de respingere, marti, proiectului legislativ care prevede ca autovehiculele second-hand din strainatate vor fi comercializate doar de firme, iar persoanele fizice nu vor putea cumpara decat cel mult un singur astfel de automobil in doi ani.

- Administrația Județeana a Finanțelor Publice (AJFP) Ilfov are o structura organizatorica formata din 5 mari categorii de activitați – de servicii interne, colectare persoane juridice, colectare persoane fizice, inspectie fiscala și trezorerie. Articol aparut in nr. 391 al Jurnalului de Ilfov, ediția…

- In prezent, Primaria Caransebeș are de recuperat de la datornici, persoane fizice și juridice, peste 8 milioane de lei, suma din care, potrivit primarului Felix Borcean, s-ar acoperi toata datoria spitalului. „Suma totala a datoriilor catre municipiul Caransebeș este de peste 8 milioane de…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat recent noile tarife de referinta pentru politele de asigurare auto obligatorii (RCA), conform prevederilor Legii nr. 132/2017 si a Normei 22/2017 privind metodologia de calcul a acestora. 1 1 0 1 0 0

- Inalta Curte de Casație și Justiție s-a pronunțat in procesul pe care il are George Avram cu Agenția Naționala de Integritate, proces pe care acesta l-a pierdut definitiv. Totuși, el ramane in funcția de administrator public pe care o deține in cadrul Primariei Bistrița.

- In conformitate cu H.C.L. nr.39/2018, Municipiul Sebeș scutește de la plata creanțelor fiscale accesorii (majorari/penalitați de intarziere) contribuabilii – persoane fizice, care indeplinesc cumulativ urmatoarele condiții: a) achita/au achitat integral, pana la data de 31.05.2018, toate obligațiile…

- Senatorul Claudiu Manda, presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, a declarat miercuri ca a solicitat Serviciului Roman de Informatii o nota secreta la care a facut referire fostul presedinte al Agenția Naționala de Integritate (ANI), Horia Georgescu, in care figura si Klaus…

- CAM TARZIU Agentia Nationala de Integritate (ANI) l-a gasit incompatibil pe Lucian Volintiru, zis si „tata pamantului” din Barlad, care a fost ani buni sef la Serviciul Cadastru la Primaria din localitate. Lucian Volintiru a lucrat ca sef la cadastru sub comanda fostului primar Constantin (Titi) Constantinescu,…

- Prefectul de Suceava, Mirela Elena Adomnicai, a anuntat, luni, ca, incepand cu 1 martie, la Serviciul Comunitar de Regim Permise de Conducere si Inmatriculari Vehicule (SPCRPCIV) va functiona un ghiseu dedicat persoanelor juridice pentru solutionarea solicitarilor de inmatriculare a vehiculelor, cu…

- Agenția Naționala de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate si existența unei diferențe nejustificate intre averea dobandita și veniturile realizate in cazul a șase foști și actuali funcționari publici. Printre aceștia se afla și un fost vameș din Halmeu, Horea Sorin Chirculescu.…

- Agenția Naționala de Integritate (ANI) anunta ca a descoperit o diferenta nejustificata in conturile unui fost funcționar public-lucrator vamal in cadrul Biroului Vamal Halmeu. Potrivit ANI, a fost constatata existența unei diferențe nejustificate, in cuantum de 205.728,77 Lei, intre averea dobandita…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natura administrativa in cazul a 26 foști și actuali aleși locali, dupa cum urmeaza: 1. MEGHESAN NICOLAE SORIN, primar al municipiului Tarnaveni, județul Mureș — INCOMPATIBILITATE In perioada 19 iunie…

- Agentia Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate a unui angajat de la Tribunalul Bacau, la 9 ani dupa incetarea acesteia. Potrivit ANI, in perioada 01 noiembrie 2007 – 05 ianuarie 2009, G.P.G. a detinut simultan functia de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ancheta in cazul Lucan merge mai departe: Medicul, in conflict de interese Procurorii DIICOT ridica, miercuri, documente de la sediul mai multor firme de medicamente, in dosar fiind vizat si medicul Mihai Lucan. Potrivit unor surse judiciare, a fost declansata cercetarea in rem pentru infractiunile…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a constatat incalcarea regimului juridic al conflictului de interese de catre medicul Mihai Lucan a carui firma privata - S.C. LUKMED S.R.L. - a avut relatii contractuale, in perioada 2012 – 2016, cu Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca…

- "Noi vom insista foarte mult sa o ducem (cota unica - n.r.) pe mandatul acesta. La noi, cine joaca tare este arta negocierii. Dupa cum vedeti, pana acum s-a jucat destul de bine", spus Tintean.Liderul ALDE a dat asigurari ca nu vor interveni modificari asupra cotei unice de impozitare,…

- Formularul 600 ndash; Declaratia privind venitul asupra caruia se datoreaza contributia de asigurari sociale si cu privire la incadrarea veniturilor realizate in plafonul minim pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate ndash; va putea fi depus pana la 15 aprilie 2018, potrivit…

- In vederea accesarii fondurilor europene aferente plaților pe suprafața, utilizatorii de pajiști, persoane fizice și juridice, in calitate de proprietari și/sau deținatori legali ai dreptului de utilizare a terenului, au obligația ca anual sa asigure incarcatura minima de 0,3 UVM/ha, in oricare din…

- Președintele Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, a fost arestat preventiv. Acesta este acuzat ca a primit 100.000 de euro mita acum cațiva ani pentru a interveni in favoarea unei persoane la Agenția Naționala pentru Integritate. &I...

- Peste 100.000 de persoane fizice si juridice au raspuns unei campanii lansate de Asociatia Daruieste Viata in decembrie 2017, donand peste 4 milioane de euro pentru construirea primului spital de oncologie si radioterapie pediatrica din Romania, potrivit unui comunicat al asociatiei. "Peste…

- Consilierul local din Targu Jiu Iulia Vana (PSD) va ramane fara mandat. Alesul local a fost declarat incompatibil definitiv, dupa ce a pierdut un proces pe care l-a avut cu Agentia Nationala de Integritate. ANI a stabilit ca Iulia Vana ...

- Dupa prima ninsoare mai consistenta cazuta in Galati, politistii locali au demarat o serie de controale pentru a constata in ce masura persoanele fizice si juridice se conformeaza obligatiei legale de a indeparta zapada si gheata din fata locuintelor, blocurilor si spatiilor comerciale pe care le administreaza.

- Suma totala platita in decembrie de statul roman pentru ajutorul social (venit minim garantat) depaseste 60,88 milioane de lei, valoarea medie fiind de 276,49 lei de persoana, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In decembrie 2017,…

- Primarul comunei Sibot, Ilie Tomus, a ramas fara functie. Prefectul de Alba, Danut Halalai, a emis, ieri, 18 ianuarie 2018, ordinul de constatare a incetarii mandatului acestuia dupa ce Tomus a pierdut definitiv procesul cu Agentia Nationala de Integritate (ANI). In comuna vor fi organizate alegeri,…

- Ultimul raport GRECO al Consiliului Europei releva faptul ca Romania a facut putine progrese in prevenirea coruptiei in privinta parlamentarilor, judecatorilor si procurorilor. In plus, GRECO considera de asemenea ca Romania nu a acordat inca o atentie corespunzatoare imbunatatirii activitatii Agentiei…

- Inselaciunile la cantar, comercializarea unor produse care au termenul de valabilitate expirat sau pentru care nu pot fi prezentate documente legale de provenienta dar si alte abateri practicate de amatorii de castiguri ilicite au fost sanctionate ieri de politistii specializati in investigarea criminalitatii…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) ar putea cere Guvernului sa adopte o hotarare pentru transmiterea in administrarea CGMB a Bazei Pro Rapid situate pe bd. Bucurestii Noi pentru reincluderea acesteia in circuitul sportiv si de agrement. 'Se solicita Guvernului Romaniei adoptarea unei…

- Conducerea Casei Judetene de Pensii Galati a facut publice ultimele noutati legislative care aduc multe noutati, incepand cu data de 01 ianuarie 2018, in plata contributiilor de asigurari sociale. Printre schimbarile introduse, pe care vi le prezentam sintetizat mai jos, un element de noutate il reprezinta…

- Aproximativ 210.000 de pesoane fizice autorizate (PFA) si alte persoane fizice care obtin venituri din activitati independente au obligatia sa depuna, pana la 31 ianuarie 2018, formularul 600, pentru declararea si ulterior plata contributiilor sociale, a precizat, miercuri, Agentia Nationala de Administrare…

- DITL a pornit “razboiul” cu marii restantieri, in 2018. Asa anunta reprezentantii institutiei, pe pagina oficiala a Primariei, unde este postat si linkul catre listele cu cei mai mari debitori la bugetul local, liste pe care apar atat persoane fizice, cat si persoane juridice. Cea mai mare datorie pe…

- Conform unui comunicat de presa transmis marti de Politia Romana, pe parcursul actiunii nationale "Foc de Artificii", derulate in perioada in perioada 21 noiembrie 2017 – 5 ianuarie 2018, politistii au organizat 2.941 de actiuni si controale in complexe, piete si alte obiective si au verificat activitatea…

- Procurorii fac perchezitii la Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor.Cazul vizeaza o licitatie trucata pentru achizitionarea vaccinurilor antirabice. Trei persoane au fost retinute.REVENIM CU DETALII.

- In perioada sezonului rece, cu precadere in preajma sarbatorilor de iarna, se organizeaza activitati si evenimente cultural-artistice si recreative (spectacole, baluri, petreceri, intruniri, concerte, targuri, balciuri, jocuri de artificii sau spectacole pirotehnice, alimentatie publica, patinoare,…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a adoptat miercuri un raport de admitere la initiativa legislativa a UDMR care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice, urmand ca tot miercuri actul normativ sa fie supus votului final al Camerei Deputatilor,…

- Plenul si-a insusit raportul Comisiei juridice a Senatului, care a eliminat un amendament adoptat de deputati si a reformulat un altul la proiectul pentru care Camera Deputatilor s-a exprimat in urma cu o saptamana in calitate de prim for legislativ sesizat. Articolul reformulat prevede ca…

- Proiectul celebrului Florin Iordache de la PSD zis “Alta intrebare” de modificare a legii Agentiei Nationale de Integritate (ANI) ar putea avea efecte devastatoare asupra activitatii institutiei, avertizeaza agentia intr-un raspuns pentru Romania Curata.

- Comisia juridica, raport favorabil la legea ANI care protejeaza de conflicte de interese alesii din perioada 2007-2013 Comisia juridica a Senatului a dat raport favorabil cu amendamente admise la Legea ANI, care prevede ca interdictiile aplicate parlamentarilor pe baza rapoartelor ANI si la care…

- Crima de la metrou de zilele trecute pare sa fi dat apa la moara si altor persoane cu probleme psihice. Dupa ce o persoana a sesizat politia, vineri dimineata, ca a fost amenintata la metrou de o femeie de 60-65 de ani, au mai fost facute alte trei sesizari identice.Vezi si: Suspecta care…