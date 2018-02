Stiri pe aceeasi tema

- Lovitura dura incasata de fostul sef al Agentiei Nationale de Integritate (ANI). Horia Georgescu a fost condamnat la 4 ani de puscarie in dosarul ANRP, hotarare care poate fi atacata cu apel. Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat sentinta in dosarul ANRP, in care au fost judecati fostul sef al ANI…

- Desemnat de fostul prim ministru consilier pentru organizarea EURO 2020 in Romania, Gica Popescu a luat o decizie importanta.Fostul internațional a cerut schimbarea statutului sau din funcția de consilier al primului minstru in consilier benevol, informeaza gsp.ro. Astfel, Gica Popescu nu…

- Sebastian Ghita face o mișcare la care nu se aștepta nimeni! Fostul deputat PSD a depus, cu ajutorul avocaților sai, o plangere penala la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie impotriva sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Purtatorul de cuvant al IPJ Cluj Napoca, Carmen Jucan, a declarat luni ca politistii fac investigatii pentru depistarea lui Ioan Bene, informeaza Romania TV."Pe numele barbatului Ioan Bene ndash; n.a. a fost emis un mandat european de arestare. Politistii fac, in continuare, investigatii pentru depistarea…

- Parlamentul European organizeaza miercuri, in cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg, dezbaterea cu tema “Amenintari la adresa statului de drept provocate de reforma sistemului judiciar din Romania”, potrivit unui comunicat al institutiei europene. Ora estimata pentru inceputul dezbaterii este 17:45…

- Dragos Basescu, nepotul fostului presedinte al Romaniei Traian Basescu, a fost condamnat, luni, de catre magistratii Curtii de Apel Bucuresti la trei ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, decizia fiind definitiva. Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au majorat, luni, pedeapsa de…

- Nepotul ex-președintele Traian Basescu, Dragoș Basescu, a fost condamnat definitiv la trei ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influența. Decizia definitiva a fost luata de Curtea de Apel București. Inițial, Dragoș Basescu primise doi ani și șase luni de inchisoare cu executare, insa procurorii…

- Like-urile date de un judecator, pe Facebook, pot fi privite și ca antepronunțare, atrage atenția jurnalista Adina Anghelescu – Stancu, intr-un editorial publicat pe “Lumea Justiției”. Jurnalista explica și motivele pentru care un like al magistratului Ana Maria Tranca, de la Curtea de Apel București,…

- Tribunalul Bucuresti a dispus prelungirea cu 30 de zile a masurii arestului la domiciliu pentru medicul Mihai Lucan, cercetat de DIICOT intr-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane de lei, informeaza Agerpres. Decizia nu este definitiva si poate fi atacata la Curtea de Apel Bucuresti. Medicul…

- Magda Matache este directoarea programului de studii rome si instructor la departamentul pentru drepturile omului in cadrul Universitatii Harvard din SUA. A plecat din Romania in urma cu 5 ani, dupa ce a dus o lupta continua impotriva rasismului la adresa romilor - si implicit ale efectelor sale discriminatorii…

- La sfarsitul lunii decembrie 2017 Hidroelectrica a obtinut un succes important in fata unei instante arbitrale internationale, dupa ce a castigat in fata instantelor romanesti toate litigiile generate de denuntarea de catre administratorul judiciar Euro Insol a contractelor de furnizare energie electrica…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir si-a exprimat, miercuri, la o dezbatere la Bruxelles, ingrijorarea asupra independentei sistemului judiciar din Romania, mentionand implicarea serviciilor in justitie si precizand ca Uniunea Europeana ar trebui sa ia in calcul masuri punitive, daca lucrurile nu se rezolva.

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat Romania pentru tratamente inumane si degradante aplicate unui barbat, care a fost agresat in 2011 de doi agenti in incinta unei sectii de politie din Bucuresti, potrivit unui comunicat transmis, marti, de APADOR-CH. "In decizia publicata…

- Marion Bartoli s-a retras din activitatea sportiva acum patru ani, dar a anuntat ca-n curand va reveni in circuit. Ea a povestit cum a trait un calvar alaturi de fostul iubit, care zilnic radea pe seama greutatii sale. Frantuzoaica a contactat si un virus misterios, fiind internata in spital dupa…

- Octavian Moraru, fiul lui Valerii Moraru, ultimul patron al Rapidului, urmeaza sa fie prezentat drept noul team manager al clubului Gaz Metan. Mediesenii sunt in insolventa si spera sa scape de retrogradare, pentru a putea plati datoriile de 880.000 de euro pe care le mai au. Noul…

- Ambasada Olandei anunta ca Stella Ronner-Grubacic, reprezentantul tarii in Romania, nu se afla in calitate oficiala la Poiana Brasov si nici nu a fost intrebata legat de amplasarea la masa. Raspunsul vine dupa ce ambasadoarea, sustinatoare a luptei anticoruptie, a fost pozata la masa cu Nelu Iordache

- Autorul triplului asasinat de la Stoenesti, Pavel Laurentiu Durleci, s-a sinucis in penitenciar, in noaptea de vineri spre sambata, conform unor surse judiciare, citate de Realitatea TV.Barbatul s-a sinucis in penitenciarul Colibasi, unde isi executa pedeapsa de inchisoare pe viata pentru…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat vineri ca nu a dorit sa stie nimic despre evaluarea procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, deoarece nu a dorit sa influenteze politic "o decizie care chiar n-ar trebui sa fie politizata". Întrebat la România…

- Alin Marin, un tanar de 22 de ani din Romania, a fost condamnat pe 18 decembrie la 3 ani de inchisoare in Marea Britanie dupa ce a reusit performanta de a fura 53 de smartphone-uri la un concert din Birmingham. Tanarul s-a folosit de un accesoriu inedit: un costum de inot pentru femei, cu o gaura pe…

- Adrian Duicu a fost condamnat la inchisoare de Curtea de Apel București. Fostul președinte al Consiliului Județean Mehedinți a primit o pedeapsa de un an si sase luni inchisoare cu suspendare intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru fapte de corupție. Adrian Duicu a fost…

- Judecatorul Dragos Calin, care a protestat luni pe treptele de la Curtea de Apel Bucuresti fata de proiectele de modificare a legilor Justitiei si initiativele legislative pentru modificarea Codurilor penale, a afirmat ca manifestarea organizata de magistrati nu are nicio legatura cu politicul, ci…

- Zeci de magistrati au iesit in fata instantelor din mai multe orase din Romania in semn de protest fata de modificarea netransparenta a legilor Justitiei. Magistrati de la mai multe instante din Capitala, dar si judecatori veniti din tara vor iesi luni in fata Curtii de Apel Bucuresti, incepand cu ora…

- Judecatori și procurori din județul Cluj au protestat in fața Tribunalului, in tacere. Aceștia iși manifesta astfel dezacordul fața de modificarile adoptate de Camera Deputaților la pachetul legilor Justiției și fața de amendamentele propuse la Codul penal și Codul de procedura penala. In cursul…

- Studentul care in 2015 si-a injunghiat doi colegi intr-o camera de camin a Universitatii ''Alexandru Ioan Cuza'' a fost condamnat la inchisoare pe viata, printr-o prima sentinta data joi de Judecatorii Tribunalului Iasi, Romania, el fiind acuzat de omor, tentativa la omor, talharie, infractiuni comise…

- Curtea de Apel Bacau a admis cererea formulata de autoritatile judiciare italiene privind recunoasterea si punerea in executare a sentintei penale prin care un bacauan a fost condamnat definitiv la 5 ani si 10 luni inchisoare pentru proxenetism in forma continuata. Barbatul urmeaza sa fie transferat…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , are informatii de ultima ora in cazul lui Ionut Gologan, romanul incarcerat in Malaezia pentru trafic de droguri. Dupa doi ani, in care a trait momente cumplite in “Inchisoarea iadului“, se pare ca Ionut a fost transferat intr-un alt penitenciar, iar demersurile…

- Consiliul Constituțional al Franței – echivalentul Curții Constituționale a Romaniei – a decis, vineri, ca procurorii sa se subordoneze in continuare ministrului justiției, acest raport neafectand in niciun fel independența anchetatorilor din Parchete. Decizia Consiliului Constituțional francez vine…

- Procurorul general, Augustin Lazar, a declarat ca magistratii sunt hotarati sa apere independenta Justitiei si pregatesc parghiile legale pentru a contracara ceea ce se intampla in Parlament, unde Puterea amputeaza Legile Justitiei. Intrebat de un jurnalist, daca procurorii au parghii legale…

- Unul dintre elevii de la scoala din Poroschia, judetul Teleorman, implicat in agresaresa unui cadru didactic, a fost arestat prevenitv pentru 30 de zile, joi, el fiind cercetat pentru infractiunile de lipsire de libertate si tulburarea ordinii si linistii publice. Parinții lui au anunțat ca vor contesta…

- Sentinta, care include si o amenda de 400.000 de dolari, a fost impusa de un judecator in Detroit, la patru luni dupa ce Schmidt, in varsta de 48 de ani, a pledat vinovat la conspiratie la frauda impotriva guvernului federal. Sentinta a fost in linie cu recomandarile procurorilor. Schmidt, cetatean…

- Scurt si devastator: asa poate fi caracterizat comunicatul emis luni de catre Departamentul de Stat al SUA referitor la modificarea legilor Justitiei care se pune la cale la Bucuresti. Este vorba de patru randuri, care incapsuleaza cea mai severa evaluare pe care ne-o face partenerul nostru strategic…

- Rusia susține ca recenta condamnare la inchisoare pe viața a lui Ratko Mladic de catre Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie (TPIY) a fost "partinitoare și antisarbeasca". ...

- UPDATE 18,30: Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, a cerut, miercuri, Consiliului Superior al Magistraturii sa faca verificari cu privire la afirmațiile pe care președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, le-a facut la Parlament și pe care le considera…

- Grampet Group, cel mai mare holding feroviar din Romania și din Europa Centrala și de Sud-Est, o companie cu capital privat 100% romanesc, cu peste 7.000 de angajați in industria feroviara, anunța ca a luat decizia de a conserva veniturile nete ale angajaților, menținand de la 1 ianuarie 2018 același…

- Un barbat a fost condamnat la inchisoare cu executare dupa ce a omorat un caine. Nu mai puțin de 6 luni va sta barbatul in spatele gratiilor pentru fapta pe care a comis-o, informeaza Romania Tv. Barbatul este din Tulcea si a fost condamnat la sase luni de inchisoare cu executare dupa ce a ucis…

- Prin MCV, adica prin mecanismul de control si verificare, Justitia a fost mereu in prim planul atentiei opiniei publice. An dupa an raportul Comisiei Europene a fost interpretat diferit de putere si opozitie. Cand un partid se afla la guvernare vedea raportul ca pozitiv, pentru ca odata intrat in opozitie…

- Cetațeanul sarb Bratislav Zivkovic, declarat indezirabil pe 15 ani de Curtea de Apel București din motive de securitate naționala, a declarat, pentru Sputnik, ca autoritațile romane doar "s-au speriat de prezența lui in Romania".Citește și: Deputatul-mitraliera, pradat de hoți in fața sediului…