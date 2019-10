Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Autoritatii Nationale Pentru Protectia Consumatorului (ANPC), Horia Constantinescu, a anuntat ca va incepe o evaluare a comisarilor institutiei, intrucat "exista informatii in piata ca unii dintre acestia isi 'rotunjesc' veniturile in cadrul actiunilor de control". "Asa cum am mai…

- Inspectorii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au efectuat duminica dimineata o actiune de control in hala veche a Pietei Obor din Capitala cu scopul de a verifica modul in care comerciantii tin si vand produsele. Acestia au descoperit mai multe nereguli care pun in pericol…

- Un studiu realizat de ANPC arata ca 22,78% din totalul produselor verificate prezinta diferente in Romania fata de versiunea comercializata in Vestul Europei, a afirmat, marti, Paul Anghel, director general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor din Romania (ANPC), intr-o conferinta…

- ANPC a sancționat Jumbo, Ikea, Cristian 76 Tour, Fan Curier pentru practici comerciale inșelatoare. ”Ca urmare a numarului mare de reclamații inregistrate la Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor al Municipiului București, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor a sancționat contravențional…

- Noul sef al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, face revolutie in cadrul institutiei. Instalat in functie in 8 august 2019 de catre Viorica Dancila, fostul sef al Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Constanta este cunoscut…

- Seful Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, a afirmat ca una dintre prioritatile sale in fruntea acestei institutii este ca actiunea de control sa fie abordata intr-un mod unitar, astfel incat sa nu mai existe discrepante intre comisariatele din tara.

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a extins actiunea de control de la lanternele cu laser catre alte produse cu potential periculos, a declarat, vineri, noul presedintele al ANPC, Horia Constantinescu, in cadrul unei conferinte de presa."In cursul acestei dimineti,…

- Primaria Capitalei, prin Direcția Generala de Poliție Locala și Control, va avea în aceasta perioada mai multe acțiuni de monitorizare și control a activitaților desfașurate de cluburile din Capitala, în vederea evitarii producerii de disconfort fonic.