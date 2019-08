Horia Constantinescu, ANPC: Adevăratul dublu standard e faptul că România nu are aceeaşi şansă ca europenii de a pune pe piaţa UE mărfuri româneşti 'Exista o dubla abordare, va voi vorbi de cum vad eu dublul standard. Dublul standard nu se refera neaparat la produse cu caracteristici diferite si etichetari similare, sau lucruri inverse. Am desfasurat o actiune cu privire la pestele din import si va pot spune ca pescarul roman, pana in data de 10 iunie, nu a avut sansa sa puna pe piata produsele pescuite sau procesate de el, pentru ca exista niste normative europene inca din 1974, si va intreb daca nu la fel de dublu standard este ca pescarul roman nu a avut nicio sansa fata de pescarul european de a pune pe piata produse cu acelasi tip… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

