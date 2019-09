Stiri pe aceeasi tema

- Decoratia a fost acordata de presedintele Klaus Iohannis, in iunie 2017, „in semn de inalta apreciere si recunoastere pentru performanta sportiva deosebita obtinuta in expeditia din muntii Himalaya... si pentru contributia semnificativa adusa alpinismului romanesc“.

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a fost decorata marti, de presedintele Klaus Iohannis, cu Ordinul National "Steaua Romaniei" in grad de Cavaler, intr-o ceremonie care a avut loc la Palatul Cotroceni. "Avem in fata noastra o mare campioana, care a oferit romanilor nu doar momente de bucurie,…

