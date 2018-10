Stiri pe aceeasi tema

- „Vrem sa fim o banca mai buna, sa continuam investitiile in digital, sa inovam si sa simplificam, pentru a oferi celor peste 2,5 milioane de clienti o experienta cat mai buna. Avem in pipeline, aproape de lansare, proiecte importante in zona digitalizarii experientei clientilor. Sustinerea economiei…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, crede ca românii ar trebui sa voteze la referendum, pentru ca așa e democratic. ”Subiectul referendumului nu a putut fi dezbatut rational înainte si am impresia ca si dupa referendum, mult timp, vom încerca…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, motivul pentru care Gregory Tade nu și-a recunoscut, inițial, fetița pe care o are cu Alexandra Teglaș. Avem imagini in premiera absoluta cu ce a ascuns ex-fotbalistul lui Gigi Becali, tocmai in Anglia. (Super oferta de angajare) …

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro: Forma modesta aratata de Nordsjaelland in ultima perioada ne-a facut sa fim mai reticenți in privința plasarii pariurilor pe succesul lor. Astazi vom paria totuși pe meciul cu Sonderjyske, pronosticul nostru vizand golurile marcate. Anticipam o confruntare cu minim…

- Dupa ce va fi gata integrarea Bancpost, la 1 ianuarie 2019, Banca Transilvania va deveni cea mai mare banca din Romania. Reversul medaliei: banca va trebui sa plateasca salarii compensatorii pentru 1.800 de salariati care vor disparea de pe statele de plata de la 1 ianuarie 2019. Salariu mediu in Banca…

- Populatia rezidenta in Romania a scazut in 2017 cu 120.700 de persoane, ritm redus fata de cel din anul precedent, din cauza declinului demografic si a emigratiei, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). La 1 ianuarie 2018, populatia rezidenta in Romania…

- Banca Transilvania, a doua cea mai mare institutie de credit dupa active de pe piata locala, a raportat pentru primul semestru (S1) un profit net de 662,7 mil. lei, in crestere cu aproape 34% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Acesta este cel mai bun castig net raportat de banca din…

- Banca Transilvania a continuat în primele sase luni ale anului cresterea organica susținuta, bazata pe creditarea companiilor si a populației. BT a continuat astfel sa sprijine antreprenorii români și economia locala, creând valoare adaugata pentru acționari, clienți…