„Vrem sa fim o banca mai buna, sa continuam investitiile in digital, sa inovam si sa simplificam, pentru a oferi celor peste 2,5 milioane de clienti o experienta cat mai buna. Avem in pipeline, aproape de lansare, proiecte importante in zona digitalizarii experientei clientilor. Sustinerea economiei romanesti prin acces la finantare pentru companii si digitalizarea raman prioritatile noastre“, a declarat presedintele boardului Bancii Transilvania pentru noua editie a Anuarului Financiar care apare in toamna acestui an.