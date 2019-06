Horia Brenciu, prima reacție după ce a părăsit Antena 1 și s-a reîntors la Pro Tv, în juriul Vocea României Horia Brenciu a parasit postul de televiziune Antena 1 și se reintoarce pe scaunul de jurat al emisiunii Vocea Romaniei transmisa de trustul concurent, Pro Tv. Horia Brenciu, spre surprinderea tuturor, a inlocuit-o pe Andra in emisiunea Vocea Romaniei. Dupa ce artista a facut o prima declarație despre aceasta situație , iata ca și Horia Brenciu a reacționat și a scris un mesaj in mediul online despre schimbarea care o șocat pe toata lumea: “Dragii mei, m-am intors la VOCEA ROMANIEI! Am parte de un nou inceput, unul plin de emoții pentru mine. Mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alaturi profesional… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

