- Vlad Dragulin, unul dintre cei mai noi membri din echipa X Factor, show difuzat in fiecare marti, de la ora 20.00, la Antena 1, va fi protagonistul unui moment stanjenitor, dupa ce Delia il va lua dans si va constata ca acesta nu stie nici macar cativa pasi elementari.

- Cea de-a șasea ediție X Factor, difuzata marți, de la ora 20.00, la Antena 1, va fi una plina de surprize. Jurații, dar și telespectatorii vor avea parte de o mulțime de momente neprevazute și vor descoperi talente absolut neașteptate.

- Spectacolul se muta de pe scena in culise, dar si la pupitrul juratilor in cea de-a cincea editie X Factor difuzata marti seara, de la ora 20.00, la Antena 1. Horia Brenciu si Delia pe deoparte, dar si Mihai Bendeac pe de alta nu rezista ritmurilor antrenante si transforma momentul unuia dintre concurenti…

- Carmen Dumitrache este o bucureșteanca de 44 de ani, care lucreaza in Grecia, și a acceptat provocarea surorii sale de a concura la X Factor, chiar daca Mihai Bendeac este convins ca locul sau era la „iUmor”.

- Carla’s Dreams a vrut sa le faca o farsa colegilor de la masa juriului și l-a trimis langa aceștia pe un concurent care a venit imbracat și machiat la fel ca el. Insa, Horia Brenciu s-a prins imediat. In culise, Carla’s Dreams s-a intalnit cu un concurent din Chișinau, Sergiu Bunescu, care a venit costumat…

- Carla’s Dreams vrea sa testeze vigilența colegilor sai de la pupitrul juriului, astfel ca in cea de-a patra ediție X Factor, difuzata diseara, de la ora 20.00, la Antena 1, va pune la cale o farsa impreuna cu unul dintre concurenți.

- James Blunt, Horia Brenciu & HB Orchestra si Delia sustin recitalurile serii la Festivalul Internațional Cerbul de Aur. In direct si in exclusivitate de TVR 1, TVR Internațional, TVR Moldova și TVR HD.

- Cerbul de Aur va fi reluat, din acest an, in Brașov. Vor susține recitaluri vedete precum Andra, Delia, Horia Brenciu & HB Orchestra, Loredana, The Motans, Carla"s Dreams, The Humans și celebrul saxofonist Flavius Teodosiu. Festivalul...