Horia Brenciu: „HaHaHa, m-am căsătorit!” Chiar daca artistul nu a ajuns din nou in fața altarului, așa cum s-ar putea crede, noua piesa pe care o lanseaza aduce multe noutați. „Ce-ar fi sa ne casatorim?” este prima colaborare muzicala pe care Horia o are cu HaHaHa Production și inceputul unei promițatoare… casnicii muzicale. „La finele anului trecut, am primit un telefon de la Șerban Cazan. Mi-a spus ca are o schița muzicala cu care m-aș potrivi manușa. Ne-am intalnit, mi-a placut ideea, chiar m-a amuzat. N-am schimbat nicio tonalitate, am intrat in studio și… gata, ne-am „casatorit”! Adevarul e ca imi place sa vorbesc despre casatorie.… Citeste articolul mai departe pe okmagazine.ro…

Sursa articol si foto: okmagazine.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana ar putea lansa propria retea de socializare, Aceasta ar urma sa corespunda regulilor si normelor europene, a declarat comisarul UE pentru economia digitala Mariya Gabriel, potrivit Adevarul. "De la inceputul scandalului legat de Facebook am declarat ca utilizarea datelor…

- Noul aparat RMN a ajuns, vineri, la Spitalul Clinic Județean de Urgența Brașov și a fost introdus deja in cladire, prin acelasi zid spart prin care a fost scos vechiul RMN. Acesta cantarește peste 10 tone și a fost transportat in spital, pachet cu pachet (36 in total), cu ajutorul unei macarale de mari…

- Poate parea surprinzator pentru un familist ca el, insa Horia Brenciu recunoaște: „HaHaHa, m-am casatorit!”. Și chiar daca artistul nu a ajuns din nou in fața altarului, așa cum s-ar putea crede, noua piesa pe care o lanseaza aduce multe noutați. „Ce-ar fi sa ne casatorim?” este prima colaborare muzicala…

- Intr-un interviu oferit pentru Adevarul, Igor Dodon a fost intrebat despre posibilitatea retragerii Ordinului Republicii liderului PDM, Vlad Plahotniuc, dupa modelul retragerii cetateniei lui Traian Basescu, in contextul in care seful statului afirma ca lupta cu oligarhii, iar Plahotniuc este vazut…

- Elena Ionescu este insarcinata in 5 luni, fosta componenta a trupei Mandinga a vorbit pentru "Rai Da' Buni" despre fericitul eveniment din viata sa, scrie spynews.ro. Mai mult de atat, frumoasa cantareata a spus ca emisiunea "Rai Da' Buni" i-a adus noroc pe plan relational. Citeste si Iubitul…

- Mergeam deunazi pe trotuar prin orasul nostru minunat si am constatat, acum ca s-a topit zapada, ca si in anii precedenti, cum iese "adevarul" la iveala. Parca perioada de omat impecabil ne sterge de fiecare data din amintiri ca un burete realitatea urata si imperfecta, dar topirea lui ne-o readuce…

- Marianne Thyssen, comisar european responsabil pentru ocuparea fortei de munca, afaceri sociale, competente si mobilitatea fortei de munca, prezinta intr-un editorial pentru Adevarul initiativa Excutivului european de infiintarea unei Autoritati Europene a Muncii.

- Nicu Ceușescu, cel supranumit Prințișorul, s-a iubit cu soprana Daniela Vladescu, insa relația lor n-a fost deloc una pe roze așa cum multa lume a crezut. Fiul cel mic al sotilor Nicolae si Elena Ceausescu, Nicu, supranumit “Printisorul”, s-a nascut la 1 septembrie 1951 si a murit de ciroza intr-un…

- DGA a surprins in flagrant un polițist din Galați care primea mita pentru a introduce intr-un penitenciar un telefon mobil și o cartela. Agentul de politie mai este cercetat si pentru luare de mita si trafic de influenta dupa ce a solicitat si primit 1.500 de euro de la o persoana arestata preventiv…

- In Romania, exista mai multe locuri in care oamenii merg si cazesc alinarea in anumite probleme. Fie ca este vorba de biserici, manastiri sau icoane facatoare de minuni, cert este ca oamenii se incred mult in aceste minuni, iar credinta lor este rasplatita pe masura.

- ARTmania, primul festival romanesc care a dezvoltat in Romania conceptul de imbinare intre entertainment și arta, pregatește cea de-a 13-a ediție (27 și 28 iulie, Piața Mare din Sibiu), in care muzica rock de calitate se va imbina cu alte evenimente de excepție. Concerte in spații neconvenționale, expoziții,…

- Se pregatesc intensiv arme pentru un mare conflict. Toate marile puteri dezvolta o capacitate de distrugere colosala, arme care urmeaza sa decida doar in cateva zile soarta razboiului, fie capabile sa produca pagube uriase in liniile de aparare inamice, fie atacand si paralizand efectiv si total infrastructurile…

- Mesajul Simonei Gherghe pentru Andra Gavril, jurnalista batuta, de la TVR. Realizatoarea tv a fost șocata de ceea ce a pațit colega ei de breasla și marturisește ca a sperat pana la ultimul cuvant, ca totul sa fie doar literatura. Marturisirea cutremuratoare a jurnalistei TVR Andra Gavril a atras un…

- Horia Brenciu este un artist desavarșit, care se bucura din plin unui public numeros, insa puțini ii știu drama prin care a trecut Ramas fara mama la varsta de 11 ani, tatal sau a decis sa nu se recasatoreasca, astfel s-a ocupat singur de creșterea artistului. In urma cu doi ani, cantarețul și-a pierdut…

- In anul Centenarului, peste 50 de localitati din Republica Moldova au semnat declaratii de unire cu „patria-mama“. „Adevarul“ a stat de vorba cu primarii si cu localnicii, pentru a vedea cum a luat nastere, de fapt, acest val de unionism.

- Un barbat recent casatorit si bunica lui au murit în statul de est Odissa, dupa ce a deschis un cadou de nunta, releva BBC. Explozia a avut loc vineri, în statul Odissa din estul Indiei. Sahu si bunica lui în vârsta de 85 de ani au murit din cauza leziunilor,…

- Stirea ca o italianca în vârsta de 101 ani care a adus pe lume un bebelus sanatos a facut înconjurul internetului, dar nimic nu este însa ceea ce pare. Fotografia este reala dar povestea....

- Fosta judecatoare Geanina Terceanu a banuit ca va ajunge dupa gratii, așa ca și-a luat toate masurile de precauție sa sufere cat mai puțin la inchisoare. Magistratul care a avut pe mana destinele lui Cristi Borcea și ale fraților Victor și Giovani Becali s-a asigurat ca pedeapsa pe care o executa pentru…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza din cotidianul Adevarul pe tema unor posibile acțiuni destabilizatoare ale Rusiei din țarile din Europa de Est, similare celor desfasurate in Ucraina.Adevarul: Dupa declararea victoriei in Siria, liderul de la Kremlin ar…

- Theranova Oradea este un Centru Medical de Protezare și Ortezare din Romania ce difera de ceilalți competitori din acest domeniu. La Theranova, credem ca oamenii pe care ii ajutam sa pașeasca din nou, reprezinta povești inspiraționale, ce merita impartașite.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca procurorul-sef al DNA, Laura-Codruta Kovesi, a clarificat miercuri, in fata presei, cu multe argumente, aspecte din activitatea institutiei pe care o conduce si a convins pe foarte multi romani "de partea cui este adevarul"."Aceasta iesire a fost…

- Fostul presedinte executiv al PSD Gorj, Ion Calinoiu, le da dreptate primarilor care il critica pe Victor Ponta, devenit opozant al partidului. „Adevarul este la mijloc. Nu vreau sa fiu avocatul lui Victor Ponta. Oamenii au fost luati pri...

- Angajații Substației de Ambulanța Barlad se declara nemulțumiți de „revoluția fiscala” infaptuita de actuala guvernare, in condițiile in care mult trambițata majorare salariala le va… reduce lefurile. Printr-o scrisoare deschisa, ei le atrag atenția deputaților asupra condițiilor extrem de vitrege in…

- EXALTON. Anda Adam sustine ca a fost o extrem de frumos in competitie, dar si foarte greu. "Aceasta competitie este extrem de dura si grea, nu este cum se vede la televizor. Fiecare detaliu conteaza extrem de tare in competitia asta. De cand m-am intors am auzit foarte multe variante. Este…

- Liviu Dragnea este din nou in mijlocul unui scandal cu procurorii DNA. De data aceasta, presedintele PSD ii acuza ca nu ii dau acces la propriul dosar in format electronic și se plange ca, pentru a copia fiecare fila a dosarului ar trebui sa plateasca undeva la 100.000 de euro. Suma ar fi insa de zece…

- Celebrul actor clujean Florin Piersic a recunoscut ca, în perioada în care era casatorit cu Ana Szeles, a avut o aventura cu Angela Similea.Florin Piersic, 82 de ani, a marturisit ca in tinerete a avut o relatie cu Angela Similea, a transmis apropotv.ro. Actorul…

- Invitat la emisiunea "Star Matinal" de la Antena Stars, Florin Condurateanu a incercat sa spuna adevarul despre starea de sanatate a Ionelei Prodan, dar a fost oprit de realizatori. Cand a inceput sa vorbeasca despre cauzele care au dus la aceasta stare de sanatate precara a Ionelei Prodan, intrarea…

- "Dosarul este in faza de urmarire penala. Urmeaza sa se audieze martori si sa se aduca la dosar alte probe, sa se faca o expertiza medicala obligatorie pentru a se vedea daca el a avut discernamant in momentul savarsirii faptei. Nu am apucat sa vad ce argumente are", a declarat Sorin Vieru, avocatul…

- Andreea Esca și Cristian Tudor Popescu au discutat pe Stirileprotv.ro despre interviul in care Codrin Ștefanescu, secretarul general adjunct al PSD, a declarat raspicat ca ”vor fi modificate Codurile Penale mult” și ca vor fi puși miniștri cu probleme penale in viitorul Guvern ”pentru ca putem”."Andreea…

- Liviu Dragnea n-a vrut sa amane sedinta Comitetului Executiv in care a fost mazilit Mihai Tudose, desi fusese avertizat ca a doua zi premierul PSD urma sa-l primeasca la Palatul Victoria pe Shinzo Abe, premierul Japoniei - au declarat surse politice pentru „Adevarul“. Pana si partenerii din ALDE i-au…

- Tigarile electronice sunt din nou in mijlocului unui imens scandal! Mai multi cercetatori sunt de parere ca studiile efectuate pentru a testa siguranta dispozitivelor de fumat iQOS prezinta mai multe nereguli.

- Prima zi a saptamanii s-a incheiat cum nu se poate mai trist pentru cei care au cunoscut-o sau doar ascultat-o pe Dolores O’Riordan, solista trupei The Cranberries. Un anunt pe cat de scurt, pe atat de dramatic anunta faptul ca artista a pierit subit, la doar 46 de ani. Cantareata si-a gasit sfarsitul…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu va accepta, la CEx-ul de luni, de la ora 16.00, revocarea ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru ca si-ar pierde autoritatea in partid, sustin surse din PSD pentru „Adevarul“. Dragnea este hotarat sa supuna la vot o noua demitere a propriului premier, caz in care s-ar…

- Dupa aproape jumatate de an de zvonuri, Cornel Gales nu mai poate spune acum ca doamna Vivi este o simpla prietena. Vaduvul Ilenei Ciuculete a vrut sa puna capat speculatiilor si sa faca lumina cu privire la acest subiect.

- Surse politice au declarat pentru „Adevarul“ ca e „foarte probabil“ ca presedintele PSD Liviu Dragnea sa convoce luni Comitetul Executiv al PSD pentru a transa soarta premierului Mihai Tudose. Surse politice au declarat pentru hotnews.ro ca Dragnea ii va cere demisia premierului.

- BIA, talentata artista in varsta de 13 ani, lanseaza prima sa piesa – „K.O.”. Muzica si textul sunt compuse de Serban Cazan si Vladimir Coman Popescu, iar piesa este produsa in studiourile HaHaHa Production. Videoclipul, in regia lui Dan Petcan, reda in imagini povestea a doua prietene care trec impreuna…

- "Președintele Klaus Iohannis ar trebui sa ia macar acum, in al 24-lea ceas, o poziție fara echivoc referitoare la influența nefasta a sistemului paralel de putere asupra justiției. Astazi, am urmarit cu interes dezbaterile de la CSM cu privire la magistrații acoperiți și salut curajul de a pune pe…

- In plin scandal al companiilor de taxi si al aplicatiilor online interzise de Primaria Capitalei, taximetristii au format un ”sindicat” obscur. Nu, nu e vorba de o structura paralela, ci mai degraba de o intelegere intre principalele companii din Bucuresti, in dauna clientilor. Surse DAS (Departamentul…

- „Metabolism” se refera la toate procesele din organism, fie ele de stocare (anabolism) sau de consum de resurse (catabolism). Exista atat un anabolism al muschilor, oaselor (bun, pana la un punct) cat si unul al grasimilor (stocarea grasimilor). Deci un „metabolism crescut al grasimilor” poate sa insemne…

- Un american incearca sa dea de urma a doi romani care s-au casatorit. Nu recent, insa, ci in urma cu 37 de ani. El le-a facut fotografii, insa le-a pierdut adresa și nu a știut unde sa le trimita. Acum, sora lui incearca sa-l ajute și a lansat un apel pe Facebook. Matt a vizitat Romania la inceputul…

- Pamantul ar putea scapa de incalzirea globala dupa ce se va confrunta cu O noua epoca de gheața in urmatorii 10 ani, anunța oamenii de știința. Un astfel de fenomen s-a mai produs și la sfarșitul secolului XVII, scrie Metro.co.uk. Planeta Pamant ar putea fi martora unei mini epoci de gheața in 2030,…

- Ca (mai ales) dulciurile dauneaza grav siluetei e un lucru bine stiut. Ce nu prea se spune e ca mancatul excesiv și pofta de dulce „ascunde o lipsa la capitolul tandrețe, afecțiune, grija, iubire. E o nevoie de calmare a capului, nu a stomacului”, pune punctul pe „i” nutriționistul Mihaela Bilic, in…

- De la „nespalat“, „analfabet“ sau „prost“ la comparatii cu porci, poze in chiloti si gesturi obscene. Asa s-au „alintat“ alesii nostri in anul recent incheiat. „Adevarul“ va prezinta un rezumat al mitocaniei politice pe 2017.

- Intrebat daca nu-i place sa cante celebra melodie „Noi suntem romani", artistul a raspuns: „Este cea mai penibila melodie pe care am auzit-o vreodata in Romania. E ca si cand ar canta turcii «noi suntem turci». Aveti in fata omul care a dirijat un cor de 108 barbati, cu cantece patriotice adevarate.…

- Ministerul Justiției publica, inca din 2004, un studiu comparat al modului in care funcționau Parchetele și modul de numire a procurorilor șefi din instituția Ministerului Public. Acum, proiectele de legi care au starnit atata valva și au scos oamnii in starda sunt aliniate la aceleași standarde cu…