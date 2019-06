Stiri pe aceeasi tema

- Horia Brenciu revine la Vocea Romaniei, in sezonul 9 al show-ului! Horia, Irina Rimes, Smiley și Tudor Chirila formeaza echipa de antrenori a celei mai tari competiții a vocilor. Ei sunt pregatiți de filmarile pentru noul sezon și sunt nerabdatori sa gaseasca cele mai bune voci din 2019. Doi concurenți…

- Inca o trista veste in lumea muzicala. Vali Coșug, liderul trupei Yesterday Band, s-a stins din viața! Compozitor, virtuoz chitaritarist și șef al mai multor trupei pop&rock, muzicianul a murit joi, pe masa de operație, dupa o intervenție chirurgicala la sistemul venos al unui picior. Mulți muzicieni,…

- Tudor Chirila, 45 de ani marți, 28 mai, a ajuns in punctul in care nu-l mai intereseaza doar propria persoana, ci vrea sa transforme in bine țara in care vor trai cei doi baieți pe care ii are cu iubita lui, Iulia Mizgan. De-o vreme, Tudor nu-și folosește vocea exclusiv pentru promovarea pieselor sale,…

- Palatul Kensington a postat in mediul online noi fotografii cu Ducesa Kate (37 de ani), Printul William (36 de ani) si cei trei copii ai lor, George (5 ani), Charlotte (4 ani) si Louis (un an), din timpul vizitei acestora la Chelsie Flower Show.