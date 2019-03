Stiri pe aceeasi tema

- In mai puțin de o saptamana, povestea floraresei Elizei Doolittle și a profesorului fonetician Henry Higgins va prinde din nou viața pe scena. Fie ca este vorba despre interpretarea muzicala, despre actorie sau despre mișcare scenica, „My Fair Lady” inseamna pentru artiști multe ore de repetiții, fiecare…

- Horia Brenciu si Anca Turcasiu, care ii interpreteaza pe Mr. Higgins si, respectiv Mrs. Higgins, povestesc despre aceste roluri din "My fair lady", productia realizata de Razvan Ioan Dinca, care va fi reluata intre 21 si 24 martie la Sala Epika de la Grand Cinema&More din Baneasa Shopping City.

- La aproape doua decenii de cand a cucerit trofeul Mamaia, Ana Maria Georgescu inca pastreaza din trasaturile puștoaicei care a devenit celebra cu melodia “Ochii tai”. Are acum 32 de ani, o diploma de Regie și Film și una de jurist, iar la sfarșitul lunii o vom vedea și in postura de actrița, in rolul…

- Primavara va readuce la Bucuresti una dintre cele mai frumoase povesti din toate timpurile, musicalul „My Fair Lady”, in cadrul unei serii de sase spectacole. De pe 21 pana pe 24 martie, publicul se va putea bucura de povestea celebrei transformari prin care trece Eliza Doolittle, de la florareasa la…

- Cum se imparte Horia Brenciu intre doua musicaluri? Cu brio! Artistul sinonim cu exuberanța este foarte fericit de noua oportunitate pe care a avut-o: șansa de a juca intr-un nou musical, My Fair Lady, dupa ce a aratat ca are tot ce-i trebuie și pentru acest gen artistic in Mamma Mia!

- Petre Magdin a fugit de agitația de la oraș tocmai in comuna Crețani, din Valcea, insa asta nu l-a impiedicat sa raspunda la solicitarea amicilor lui. Veteranul rocker s-a intors pe scena aseara, de dragul celor din Compact B și Iris, la doi ani dupa ce a trecut printr-o mare cumpana. Emblema unei generații,…

- Gheorghe Gheorghiu spune ca „unde dragoste nu e, nimic nu e”, dar Adrian Naidin l-ar putea contrazice! N-o mai fi dragoste intre el și Catalina, dar e chimie muzicala, iar publicul ii cere la pachet, in ciuda faptului ca nu mai formeaza un cuplu. Naidin, muzicianul care a intrat in inimile romanilor…