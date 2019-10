Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Erste Asset Management GmbH l-a numit pe Horia Braun-Erdei in poziția de președinte executiv (CEO) al Erste Asset Management Romania (EAM), informeaza instituția financiara, potrivit Mediafax.Horia Braun, numit ca CEO al Erste Asset Management Romania In prezent economist-șef…

- Conducerea Erste Asset Management GmbH l-a numit pe Horia Braun-Erdei în poziția de președinte executiv (CEO) al Erste Asset Management România, au anunțat luni reprezentanții BCR. Horia Braun (42 de ani), în prezent economist șef al BCR, are o cariera de 20 de ani în industria…

- Era evident ca, odata cu numirea unui nou inspector scolar general la "carma" ca tot suntem la mare sediului din str. Mihai Eminescu nr. 12, vom fi martorii unor schimbari in organigrama institutiei. Numit prin Ordinul nr. 4787 din 14.08.2019, emis de Ministerul Educatiei Nationale, prof. Petrica Miu,…

- Guvernul a decis, in sedinta de marti, numirea lui Ion Cristinel Rujan in functia de prefect al judetului Gorj. Totodata, in cadrul sedintei s-a decis eliberarea din functie, la cerere, a subprefectului de Iasi, Valentina Iosub.

- Prefectul de Gorj, Ciprian Florescu, va fi numit, miercuri, 21 august a.c., in funcția de secretar de stat in cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Numirea acestuia se afla pe ordinea de zi a Guvernului și vine la propunerea conducerii PSD Gorj. In funcția de prefect al județului…

- "Incepand cu data de 8 august 2019, Domnul Igor Sarbu va asigura interimatul funcției de Director General al Moldtelecom, cu acordul sau și pana la selectarea in baza de concurs a Directorului General al companiei.

- Galateanul Maricel Floricel Dima, fost director al Camerei Agricole a Judetului Galati, dar si director al Directiei Agricole Judetene Galati, a fost numit secretar de stat in Ministerul Agriculturii. De fapt acesta a promovat, caci pana acum a ocupat functia de subsecretar de stat in acelasi minister.…

- Ministerul Afacerilor Externe își exprima convingerea ca experiența și expertiza ambasadorului Cornel Feruța, numit director general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA) din Viena, vor contribui la consolidarea rolului important al instituției la