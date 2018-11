Stiri pe aceeasi tema

- Economia romaneasca a crescut in al treilea trimestru al acestui an cu 4,3%, serie bruta, fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata primele estimari publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).

- Salariul mediu net a crescut cu peste 13 procente in luna septembrie fata de aceeasi perioada a anului trecut. In comparatie cu luna august, majorarea a fost de 19 lei. Cel mai mult castiga angajatii din industria petroliera si cei din IT.

- BERD a modificat în scadere prognoza pentru creșterea economica a României. Potrivit raportului &"Regional Economic Prospects in the EBRD Regions&", intitulat &"În umbra razboiului comercial&" (In

- Incasarile deficitare ale Fiscului și cheltuielile foarte mari par sa oblige Finanțele sa aplice anumite masuri mai devreme aratand, inca o data, impredictibilitatea fiscala de care se plange mediul de afaceri. Ultimele declarații ale ministrului Finanțelor par sa arate situația spre care se indreapta…

- Guvernul Germaniei a inrautatit estimarea de crestere a economiei in 2018 si in 2019, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Anul acesta, cea mai mare economie europeana ar urma sa inregistreze un avans de 1,7% - 1,8% (fata de prognoza precedenta de 2,3%), si o…

- Cresterea incasarilor din veniturile din TVA cu 8,6% in primele opt luni ale anului fata de perioada similara din 2017 este benefica, dar nu este suficienta, a spus Daniel Anghel, partener si liderul departamentului de taxe si consultanta juridica in cadrul firmei de audit si consultanta fiscala PwC…

- In luna iulie activitatea a fost la fel de scazuta ca in iunie. Cresterea s-a mentinut la foc mic, iar cativa indicatori importanti au reculat ușor, arata datele Barometrului Industrial publicat ieri și citat de Hotnews. Asteptarile managerilor pentru urmatoarele sase luni au ramas pe loc, dar se afla…

- ♦ Economistii incep sa coboare previziunile de crestere economica, dupa ce INS a publicat datele detaliate despre cresterea PIB in T2/2018. Concluzia? Industria nu merge asa bine, iar investitiile sunt dezamagitoare. BCR, principala banca din sistem dupa active, a coborat previ­ziunea…