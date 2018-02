Stiri pe aceeasi tema

- Raportul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, a carui concluzie a constat în cererea de revocare a procurorului sef DNA, a fost unul cu argumente "clare si solide", iar social-democratii sustin decizia lui Toader, a precizat, joi, purtatorul de

- Fostul sef al CSM, Horatius Dumbrava, l-a acuzat joi pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ca, prin propunerea de revocare din functie a sefului DNA, a politizat "o data in plus lupta de putere din interiorul sistemului"."Ce a facut domnul profesor universitar doctor Tudorel Toader azi?…

- „Tudorele, fa ceva!”, a fost strigatul disperat al PSD-iștilor in ultima perioada. Și ministrul Justiției, Tudorel Toader, a facut: a cerut revocarea din funcția de șefa a DNA a Laurei Codruței Kovesi. Pentru ca revocarea sa intre efectiv in practica trebuie semnata și de președintele Klaus Iohannis.

- Joi seara, dupa decizia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a declansa procedura revocarii din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, s-au anuntat proteste in Piata Victoriei din Capitala.

- Uniunea Salvati Romania a reactionat dupa Tudorel Toader a anuntat ca propune revocarea din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, acuzand ca actiunile ministrului “sunt o dovada de atentat la independența sistemului judiciar din Romania”. USR condamna “decizia politica” luata de Toader și cere…

- Jurnalistul Rareș Bogdan are o reacție dura, dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut revocarea din funcție a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Rareș Bogdan considera ca Romania moare puțin cate puțin și arata ca singurul care mai poate face ceva este președintele Klaus Iohannis.„ROMANIA…

- Asa cum am fost deja anuntati, astazi, la ora 18:00, ministrul Justitiei va iesi in fata jurnalistilor si va prezenta un raport privind activitatea DNA. In acest context deputatul Liviu Plesoianu ii transmite un mesaj special: TT... OO!

- Premierul Viorica Dancila i-a transmis un mesaj ministrului Tudorel Toader, inainte ca acesta sa faca anuntul cu privire la decizia luata in cazul scandalului din DNA. Prim-ministrul le-a spus jurnalistilor ca nu va discuta cu ministrul Justitiei inainte, pentru a nu fi acuzata ca a intervenit, insa…

- A sosit și Ziua Z, in care Tudorel Toader, ministrul Justiției, trebuie sa anunțe decizia privind revocarea din funcție a Laurei Codruța Kovesi. Raportul de evaluare a șefei DNA a ajuns la final; dupa...

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, miercuri, ca asteapta de la ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa nu se faca de ras, el facand aceasta declaratie in perspectiva iesirii publice pe care Toader a anuntat ca o va avea joi.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca in sedinta social-democratilor nu s-a discutat despre situatia din Justitie, dar a spus ca asteapta de la ministrul Tudorel Toader sa nu se faca de ras. "Sa nu se faca de ras", a raspuns Dragnea, intrebat, dupa sedinta BPN al PSD,…

- Liderii UDMR au ajuns la concluzia ca procurorul-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, nu va fi revocat din funcție și iși va duce la capat mandatul care expira in 2019, indiferent daca ministrul Justiției, Tudorel Toader, va propune joi acest lucru. „Pariul" public al maghiarilor reprezinta un gest inedit…

- Vorbind despre o posibila decizie cu privire la scandalul iscat de inregistrarile de la DNA Ploiești, Codrin Ștefanescu, secretarul general-adjunct al PSD, s-a aratat nemulțumit de comportamentul autoritaților din Romania pana in acest moment. Politicianul l-a criticat acid și pe Tudorel Toader, ministrul…

- Prezenta surpriza la Palatul Cotroceni, la intalnirea dintre presedintele Klaus Iohannis si ministrul Justitiei, Tudorel Toader. La discutiile care vor urma dupa primirea tinerilor magistrati vor lua parte si membri ai CSM. Potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO, la festivitate, Consiliul…

- Presedintele PNL crede ca atacurile la adresa DNA din ultima perioada au ca scop demiterea Laurei Coduta Kovesi si „imblanzirea” procurorilor anticoruptie. Invitat intr-o emisiune la Digi24, Ludovic Orban s-a declarat insa convins de faptul ca ministrul Justitiei nu va propune revocarea procurorului…

- Premierul Viorica Dancila a facut declarații despre timpul pe care l-a solicitat ministrul Justiției, Tudorel Toader, cu privire la raportul ce-l va prezenta Parlamentului despre situația din justiție.

- Desfasurare impresionanta de forte saptamana viitoare in interiorul Guvernului Romaniei. Premierul Viorica Dancila efectueaza marti si miercuri prima vizita externa din mandatul sau la Bruxelles, marti si miercuri, pentru ca imediat ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa mearga in plenul Parlamentului…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi seara, ca nu are motive sa o revoce pe Laura Codruța Kovesi de la conducerea DNA, cel puțin momentan, dar este posibil sa existe motive pe care el nu le cunoaște și pe care le are ministrul Tudorel Toader. Din punctul sau de vedere „niște penali fac o incercare…

- Secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a comentat la Antena 3 declaratia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, in privinta activitatii DNA, precizand ca „toata tara asteapta niste concluzii ferme” si ca spera „ca saptamana viitoare va face ce trebuie”.

- Mesaj incredibil al lui Klaus Iohannis pentru ministrul Justiției, Tudorel Toader. Șeful statului i-a transmis lui Toader sa aiba curaj și sa fie profesionist."Ma aștept de la Toader sa fie profesionist și sa aiba curaj", a spus Iohannis care nu este interesat de inregistrarile aparute la…

- Tudorel Toader a amanat inca o data anunțul privind decizia in ceea ce privește soarta șefei DNA, Codruța Kovesi. Toata lumea se aștepta la un verdict final, deoarece Toader s-a intors tocmai din Japonia pentru a face, cel puțin teoretic, marele anunț. Astfel, Codrin Ștefanescu, unul dintre cei mai…

- Autor: Serban CIONOFF Mai sunt doar doua ceasuri pana cand ministrul Justiției, Tudorel Toader, va face anunțul mult așteptat privind viitorul Laurei Kovesi la comanda DNA. Care anunț ar putea, dupa cum nadajduiesc atat de mulți oameni de buna credința, ar putea marca punctul final al unei sinistre…

- „Cred ca nu trebuie sa avem o discutie prin telefon, il astept pe domnul ministru Toader si maine vom avea o discutie”, a precizat premierul, miercuri seara. Dancila a precizat ca se va intalni cu Toader inainte de sedinta de Guvern. „In functie de cele discutate, va dati seama ca nu pot sa ma antepronunt.…

- Cutremurul din justitie aparut ca urmare a inregistrarilor cu procurorul Mircea Negulescu e departe de a se fi incheiat. Laura Codruta Kovesi ar putea fi revocata de Tudorel Toader, dar sefa DNA anunta ca nu a avut nicio discutie cu ministrul Justitiei. Mai mult, Kovesi spune ca nu a discutat nici…

- Luata cu asalt de jurnalisti, premierul Viorica Dancila a marturisit ca va discuta cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pe tema dezvaluirilor ce au in centrul lor anumiti procurori din DNA. Mai mult decat atat, ea sustine ca va exista, in acest sens, o analiza ampla. Citeste si: Se cer…

- Judecatorul Lia Savonea, membru CSM, a avut o luare de pozitie impotriva manierei in care ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a inteles sa colaboreze cu forul diriguitor al Justitiei din Romania, in timp ce un alt membru CSM a punctat ironic maniera in care ar fi influentate instantele penale daca…

- In contextul acuzațiilor formulate la adresa DNA și a procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, de ex-deputatul PSD Vlad Cosma și procurorul Mihaiela Iorga, premierul Viorica Dancila a anunțat ca ii va cere lui Tudorel Toader, aflat in vizita in Japonia, sa se intoarca urgent in țara.

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca pe 20 si 21 februarie va efectua o vizita la Bruxelles, unde se va intalni cu oficiali europeni. Este prima vizita externa pe care șefa Executivului o face, de la preluarea mandatului. Aceasta urmeaza sa se intalneasca, in cadrul vizitei, cu președintele Comisiei…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, luni, ca îi va cere ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa se întoarca mai repede în tara, pentru a se lamuri informatiile recent aparute în spatiul public legate de DNA.

- Codrin Ștefanescu, secretarul general adjunct al PSD, a comentat dezvaluirile incendiare ale fostului deputat Vlad Cosma. El face apel la adresa ministrului Justiției, Tudorel Toader, pentru a lua masuri urgente dupa izbucnirea scandalului legat de ultimele inregistrari cu procurorul Portocala, pe numele…

- Liviu Pleșoianu i-a transmis un mesaj ministrului Justiției, Tudorel Toader, printr-o scrisoare deschisa publicata pe pagina sa de Facebook. Deputatul PSD ii reamintește acestuia ca și-a ratat șansa de a fi un erou. „Domnule ministru Toader, șansa de a fi un erou ați pierdut-o anul…

- Reprezentantii Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) au discutat vineri cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre revendicarile angajatilor din penitenciare.

- Luat cu asalt de protestatari, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a publicat recent pe pagina sa de Facebook un bilant al masurilor implementate in vederea dezvoltarii sistemului penitenciar, masuri adoptate in perioada februarie- decembrie 2017. Ministrul vorbeste despre investitii in infrastructura,…

- Prima reacție a Codruței Kovesi în scandalul cu ministrul Justiției, Tudorel Toader. Procurorul șef al DNA a declarat, la o zi dupa ce DNA a anunțat ca faptele din dosarul Microsoft s-au prescris, ca a cerut aviz de urmarire penala pentru cei 6 miniștri din dosarul

- Anul 2017 a fost un an ratat pentru modernizarea sistemului penitenciar, arata Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP), care il acuza pe ministrul Justitiei Tudorel Toader ca nu a facut nimic din ce a promis. Acestia amintesc ca singurul mod in care au vrut guvernantii…

- Declarația ministrului Justiiei, Tudorel Toader, care spune ca recidiva a scazut in Romania, fiind acum la un prag de sub 40 la suta, a starnit scandalul. De cealalta parte, sindicaliștii din penitenciare nu sunt de acord cu aceste cifre și declara ca ministrul prezinta date eronate. Tudorel Toader…

- Sindicalistii din Penitenciare il contrazic pe ministrul Justitiei,Tudorel Toader, care declara recent ca recidiva ar fi scazut in Romania, si il acuza pe demnitar ca dezinformeaza opinia publica: Daca ar fi adevarat, ar fi extraordinar.

- Tudorel Toader, nominalizat sa conduca în continuare ministerul Justiției, a încercat din nou sa dezinformeze opinia publica cu privire la efectele "grațierii mascate", arata Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a

- PSD a votat astazi lista cu miniștri ai Guvernului Dancila și a modificat structura executivului fața de cea condusa anterior de Mihai Tudose. La finalul ședinței, premierul desemnat Viorica Dancila a anunțat care vor fi miniștrii cabinetului sau. Guvernul Dancila își schimba structura…

- Ministrul in exercitiu al justitiei, Tudorel Toader, are programata, astazi, o intrevedere cu presedintele CEDO referitoare la foaia de parcurs pentru indeplinirea cerintelor hotararii-pilot privind conditiile din penitenciare. Saptamana trecuta, ministrul anuntase ca, dupa ce memorandumul va fi supus…

- Potrivit Pressone, Codruț Olaru ar fi plagiat de la cap la coada in teza de doctorat intitulata "Particularitațile criminalitații organizate in Romania", pe care a susținut-o in 2013 la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași. Niciun rand din cele aproape 250 de pagini ale tezei nu ii…

- Printr-o ordonanta de urgenta adoptata pe 29 decembrie, premierul Mihai Tudose i-a oferit vicepremierului fara portofoliu Marcel Ciolacu dreptul de a-si numi secretari de stat si consilieri. Surse din PSD au explicat pentru „Adevarul“ ca acesta este mesajul oficial prin care Tudose transmite partidului…

- Comisia parlamentara speciala condusa de Florin Iordache dezbate marti, 19 decembrie, modificarile propuse la cele doua Coduri penale pentru transpunerea Directivei Parlamentului European privind prezumtia de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces. Cu o zi in urma, dezbaterea a fost amanata,…

- Comisia parlamentara speciala condusa de Florin Iordache ar urma sa dezbata marti modificarile propuse la cele doua Coduri penale pentru transpunerea Directivei Parlamentului European privind prezumtia de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces. Cu o zi in urma, dezbaterea a fost amanata,…

- Procurorul general Augustin Lazar a afirmat joi ca niciodata nu ar trebui ca ministrul Justitiei sa spuna ce au de facut procurorii in anchete, anunța Agerpres.Citește și: Cristian Danilet despre un amendament votat in Comisia parlamentara: 'E o prostie evidenta; magistratul roman nu e atat…

- Ambasadorul Marii Britanii in Romania, Paul Brummell, a declarat miercuri ca Romania a facut progrese dupa aderarea la Uniunea Europeana in privința statului de drept și a luptei anticorupție și a aratat ca este foarte important ca modificarile aduse legilor Justiției sa ajute acest proces.

- Eurodeputata Renate Weber, membra a grupului ALDE din Parlamentul European, a apreciat marti, in cadrul unei intalniri cu jurnalisti romani, ca in actuala disputa legata de pachetul privind legile justitiei poarta o responsabilitate atat fostul presedinte Traian Basescu, pentru ca a sporit prerogativele…

- Europarlamentara Monica Macovei critica dur proiectul de modificare a legilor justiției, susținand ca ministrul Tudorel Toader trebuie oprit pentru ca incearca sa distruga „justiția independenta”. „Și Toader, noaptea, ca hoții, incearca sa distruga justiția independenta. Trebuie oprit! Propunerile de…

- Fostul ministru al Justitiei, liberalul Catalin Predoiu, a declarat luni, referindu-se la criticile Departamentului de Stat al SUA cu privire la legile Justitiei, ca nu poate accepta tonul pe care Departamentul de Stat vorbeste Romaniei."Eu am sprijinit si sprijin cu fapte administrative si…