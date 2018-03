Stiri pe aceeasi tema

- Nu cred ca exista roman care sa nu stie cine este Horatiu Malaele! Actor, regizor, caricaturist, familist convins, domnul Malaele nu a fost in atentia presei cu niciun scandal, nu si-a spalat rufele in public, dimpotriva ne-a facut de multe ori mandrii ca ii suntem contemporani.

- Adrian Nița, noul purtator de cuvant al Instituției Prefectului, a reușit sa se plaseze intr-o situație cel puțin interesanta. De data aceasta, profesional vorbind. La nivel declarativ, se știe deja ca prefectul este apolitic, deși este brațul din teritoriu al unui Guvern cat se poate de politic, in…

- Inspectia Judiciara a dispus inceperea cercetarii disciplinare a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie Ploiesti, Lucian Onea, au precizat, marti, pentru Agerpres, oficiali ai...

- Ieri, 18 martie 2018, in jurul orei 03.45, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes l-au depistat pe un tanar de 24 de ani, din localitatea Pianu, in timp ce conducea un autoturism prin comuna, avand permisul de conducere suspendat. Fata de tanar, cercetarile sunt continuate sub aspectul comiterii…

- S-a nascut ”rebel fara cauza”. Asa a si trait. La fel a si murit... Dar legenda sa merge mai departe si continua sa fascineze generatii dupa generatii. Simpla pronuntare a numelui sau evoca o stare de spirit aparte care face pe oricine...

- Stephen Hawking, unul din cei mai cunoscuti fizicieni si cosmologi contemporani, profesor la Universitatea Cambridge, a decedat la varsta de 76 de ani, a anuntat familia acestuia, relateaza presa internationala, potrivit Mediafax . Fizicianul s-a stins din viata in liniste la locuinta sa din Cambridge…

- Serena Williams, revenita în competitie dupa o pauza de 14 luni, a fost învinsa în doua seturi, 6-3, 6-4, de sora sa mai mare, Venus Williams, într-o partida din turul al treilea al turneului WTA de la Indian Wells (SUA), disputata

- Celebrul actor rus Oleg Tabakov, cunoscut pentru rolurile sale din filme cult din epoca sovietica, a decedat luni la varsta de 82 de ani, a anuntat Teatrul de Arta din Moscova al carui director artistic a...

- Celebrul manelist Adrian Minune trece prin momente cumplite. Familia acestuia este amenințata de unul dintre cele mai de temut clanuri de interlopi, iar artistul se teme pentru viața copiilor sai. Aflat in fața procurorilor DIICOT, Minune a refuzat sa ofere informații, pentru ca se teme pentru siguranța…

- In orașul nostru, numarul autoturismelor a explodat in ultimii zece ani și de aici și problema lipsei locurilor de parcare, dar mai ales a șoferilor grabiți care iși lasa autoturismele pe unde apuca. Astazi va prezentam nu mai puțin de șase bizoni care au parcat pe carosabil, pe una din cele doua benzi…

- OSCAR 2018. La cea de-a 90-a ediție, Gary Oldman a caștigat premiul pentru cel mai bun actor in rol principal, pentru interpretarea sa din filmul Darkest Hour. De precizat ca era considerat principalul favorit la aceasta categorie. Jane Fonda și Helen Mirren au fost actrițele care au prezentat premiul.…

- ROMANII AU TALENT. Lui Florin Calinescu i-au dat lacrimile, atunci cand pe scena a aparut fetița de 7 ani, Amelia. ROMANII AU TALENT. Ea și mama ei au adus magia pe scena și au impresionat tot juriul, nu numai pe Florin Calinescu. ROMANII AU TALENT. Vineri, in cea de-a treia editie „Romanii au talent“,…

- Celebrul artist grafic, creator al seriei de benzi desenate „V for Vendetta“ si al personajului central V, David Lloyd, va fi prezent la cea de-a cincea editie East European Comic Con ce va avea loc la Romexpo in perioada 18-20 mai.

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a vorbit despre problemele de la Sibiu, unde meciul echipei sale a fost intarziat cu o ora și are mari șanse sa fie amanat pentru maine. "Pot sa fac ceva? Stau 24 de ore și gata. E bataie de joc. Nu știu ce sa mai zic. Ce mare lucru era daca se amana? Pai s-au amanat Ligile…

- Nu mai este un secret faptul ca romancele sunt considerate printre cele mai frumoase femei, astfel sunt admirate de mulți barbați, in special de straini din toate colțurile lumii. Așa s-a intamplat și de aceasta data, doar ca personajul este celebrul actor, Kevin Hart. Aflat in Dubai, barbatul a intalnit-o…

- Tanara actrita Mary Elizabeth Winstead a pus capat relatiei sale cu celebrul actor Ewan McGregor, satula sa fie tinta insultelor si a criticilor dupa ce a inceput o relatie cand acesta era casatorit, relateaza online ziarul spaniol ABC. Putin a durat fericirea pentru Ewan McGregor, noteaza ziarul. Mary…

- Celebrul actor Ewan McGregor s-a despartit, anul trecut, de Eve Mavrakis dupa un mariaj de 22 de ani. Cei doi au impreuna 4 copii: Clara, Anouk, Esther Rose si Jamyan. Scotianul avea o relație cu Mary Elizabeth Winstead, partenera lui din serialul Fargo. Legatura lor nu a durat, insa, prea mult. Recent,…

- Putin stiu, probabil, ca Diana Munteanu a aparut in celebra pelicula de groaza Chucky, papusa ucigasa. De asemenea, romanii s-au putut bucura de prezenta frumoasei prezentatoare intr-un film romanes celebru.

- Doi tineri miri au decis sa dea în judecata fotograful de nunta angajat sa surprinda în imagini cea mai frumoasa zi din viata lor, dupa ce au primit o serie de imagini care, considera cei doi tineri, îi fac de rusine.

- Celebrul narcotraficant mexican Joaquin "El Chapo" Guzman, detinut intr-un regim de cvasiizolare in asteptarea procesului, in septembrie, a declarat ca procesul sau va fi ”o farsa” in cazul in care nu sunt relaxate regulile care-l impiedica in prezent sa-si finanteze apararea, scrie AFP.Citește…

- In urma unei sesizari, jandarmii mehedinteni au depistat un barbat care fortase portiera unui autoturism parcat in zona Autogarii din municipiul Drobeta Turnu Severin. Pana la sosirea jandarmilor,

- Kevin Hart este un celebru actor, scenarist si comediant. Celebrul artist este impresionat de comportamentul fiului sau, din fiecare dimineata. Marturisirile barbatului ne duc cu gandul ca in familia sa se intampla fenomene paranormale. A

- Celebrul actor american Jim Carrey a anunțat recent pe Twitter ca își vinde actiunile pe care le are la Facebook si ca îsi sterge contul de pe rețeaua sociala, încurajând publicul si investitorii sa boicoteze compania.Carrey sustine ca Facebook a profitat de…

- Atunci când consideri ca ceva trebuie schimbat, poti protesta pe strada cu o pancarta în mâna sau poti gasi o solutie mai aparte pentru a atrage atentia asupra problemei, asa cum a procedat un actor mexican, Gabino Rodriguez, scrie LA Times Dorind sa atraga…

- O tristețe fara margini i-a copleșit pe fanii filmului din toata lumea, dupa ce un alt mare nume de la Hollywood a plecat dintre noi. Celebrul actor a murit la doar 59 de ani și era cunoscut pentru personajul ințelept pe care il juca in serialul american „House of Cards”.

- Jandarmii au surprins o persoana care dorea sa vanda fara sa indeplineasca conditiile prevazute de lege, 500 pachete de tigari netimbrate (10. 000 tigarete). Joi, 09 februarie a.c., ora 09.30, un echipaj de jandarmerie din cadrul Gruparii Mobile, a desfasurat o actiune punctuala in zona Piata Abator…

- Idila la Teatrul „Alexandru Davila”. Celebrul actor, Bebe Cotimanis se iubeste cu Iulia Dumitru, actrita si ea la Teatrul „Alexandru Davila”. Cei doi sunt si colegi pe scena, acestia jucand in piesa „Old Love”, piesa pe care argesenii o pot urmari pe scena teatrului din Pitesti. Cotimanis, la cei…

- Directorul de investi:ii din cadrul Direc:iei de Drumuri "i Poduri Cluj, din subordinea Companiei Na:ionale de InfrastructurE RutierE, a fost pus sub acuzare de poli:i"tii clujeni, dupE ce "i-a lovit o angajatE.

- Celebrul actor Ion Apostoliu a decedat, iar vestea a indoliat orasul Botosani, de unde era originar artistul. Primarul municipiului, Catalin Flutur, a tinut sa transmita un mesaj familiei care trece prin momente cumplite. ”Regret trecerea in nefiinta a unui mare actor botosanean, reprezentativ pentru…

- Celebrul actor Ion Apostoliu a decedat, iar vestea a indoliat orasul Botosani, de unde era originar artistul. Primarul municipiului, Catalin Flutur, a tinut sa transmita un mesaj familiei care trece prin momente cumplite. A

- Jaromir Jagr (45 de ani) va juca la HC Kladno, formație din prima liga de hochei de gheața a Cehiei, dupa 28 de ani petrecuți in strainatate. Anunțul a fost facut de clubul Calgary Flames, ultimul club la care a evoluat Jagr in campionatul profesionist nord-american de hochei pe gheața (NHL) . Celebrul…

- Tuncay Ozturk a depasit perioada divortului de Andreea Marin si a decis sa isi schimbe stilul de viata. Acum face mai mult sport, dovada sunt fotografiile pe care le publica pe socializare, dar si mesajele pline de optimism, de parca nimic dureros nu s-ar fi intamplat in viata sa.

- Celebrul actor si manager al Teatrului Metropolis din Bucuresti ocupa, de azi, unul dintre fotoliile din guvernul premierului Viorica Dancila. Actor, regizor, dar si manager si fondator al Teatrului Metropolis din Bucuresti, George Ivascu este un activ sustinator si promotor al tinerei generatii de…

- Minnie Mouse, celebrul personaj al companiei Disney, a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood, Los Angeles, la ceremonie fiind prezenti presedintele-director general al companiei, Robert Iger, dar si Mickey Mouse, transmite AFP.

- Procesul in care Compartimentul de Executari Penale din cadrul Tribunalului Gorj a solicitat revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei in cazul lui Cristea Flueratoru s-a incheiat in favorea fostului lider de sindicat. Omul de afaceri a primit trei ani de inchisoare cu suspendare,…

- Este una dintre cele mai puternice și cunoscute actrițe de la Hollywood, dar pana la 53 de ani nu a reușit sa dea naștere unui copil. Casatorita cu vedeta TV Jesse James timp de 5 ani, din 2005 pana in 2010 și intr-o relație frumoasa cu fotograful Bryan Randall inceputa in 2015, actrița nu a experimentat…

- Ieri, 14 ianuarie 2018, in jurul orelor 19.20, un conducator auto a ignorat semnificația indicatorului ,,Accesul interzis’’ și a fost surprins de catre o patrula a Poliției Locale circuland pe str. Vasile Goldiș in direcția B-dul. Transilvaniei. Dupa efectuarea semnalelor corespunzatoare de oprire,…

- Ca și ”adversarul lui de temut”, Jamie Oliver, bucatarul Gordon Ramsay are o familie numeroasa. Celebrul chef are patru copii, dintre care doi care au ajuns varsta majoratului. Gordon și fiul Jack (18), proband costume, inainte de petrecere A fost petrecere mare in familia lor, tocmai pentru ca gemenii…

- In urma cu cativa ani, Tom Hanks a fost supranumit cel mai simpatic actor de la Hollywood, iar atunci vestea i-a bucurat nespus pe fani. Despre acesta se spunea ca este cea mai de incredere persoana din Statele Unite ale Americii, fiind votat de catre mii de oameni. O astfel de titulatura ii era atribuita,…

- Un primar din Timis a fost surprins cand merge cu elicopterul sa serveasca pranzul la un restaurant. Edilul a coborat din aparatul de zbor, direct in parcarea restaurantului de lux.Un oras intreg a fost surprins de momentul in care in parcarea unui restaurant de lux de la marginea Lugojului…

- Mel Gibson (62 de ani) pare ca a imbatranit subit in ultimul timp.Mel Gibson a fost surprins de paparazzi intorcandu-se cu iubita sa, de doar 27 de ani, de la cumparaturi, dar e imposibil sa nu observi puternicul contrast intre cei doi.

- Celebrul actor rus Mihail Derjavin a murit la varsta de 81 de ani. Artistul a suferit, in ultimii ani, de o boala grea.Anunțul a fost facut de reprezentanții Teatrului de Satira din Moscova, care nu au menționat despre ce maladie este vorba.

- Celebrul traficant de droguri „El Chapo” a ajuns sa arate deplorabil, sustine avocatul sau. Acesta a slabit enorm si si-a pierdut mintile. De 2 ani, „El Chapo” sta izolat, intr-o camera in care exista doar o fereastra foarte mica.

- Cu exact o saptamana inainte de startul intaiului turneu de Mare Șlem al anului, Australian Open, deja se poate trage o linie și sub ea apar primele impresii. Saptamana de debut a sezonului 2018 a scos in fața cateva nume deloc surprinzatoare și, de asemenea, a agațat semne de intrebare in dreptul altora.…

- Magistrații Curții Constituționale se vor intruni in ședința la ora 13.00 pentru a examina sesizarea privind constatarea circumstanțelor care justifica interimatul funcției de președinte al Republicii Moldova

- Celebrul monstru din Loch Ness a revenit, se pare. Dupa o absenta de mai multe luni, aceasta creatura mitica si-a facut reaparitia in ... Albania. In orice caz, este ceea ce incearca sa demonstreze imaginile filmate de...

- Oamenii nascuți sub acest semn al zodiacului sunt incredibil de interesanți. Nu tot ce se spune despre ei corespunde realitații. De exemplu, ei sunt adesea considerați moroși și prea emoționali, dar in realitate nu este chiar așa.

- De Sarbatori, Liiceanu – ideologul hartiei igienice – si-a extins competentele intelectuale, devenind, recent, si ideolog al Flegmei. Suparat pe TVR si pe jurnalistul Ionut Cristache – in emisiunea...