- La cat ghinion au Cosette Chichirau si tabara #rezist, parca ti-e si frica sa le lasi pe mana o sticla de Fanta, daramite o tara. Azi e 20 ianuarie, ziua marelui miting si ploua de rupe in toata tara. Dupa ce se vor uda la sosete, protestatarii veniti din toata tara, cate doi din fiecare oras, vor indura…

- Dan Gurney, primul pilot care a reusit sa castige curse in Formula 1, IndyCar si NASCAR, a murit la varsta de 86 de ani, in urma unor complicatii de pneumonie. Adebutat in lumea curselor in 1955 si a castigat aproape fiecare Mare Premiu la care a participat. A concurat pentru Ferrari, BRM,…

- "Regele Asfaltului" Nelu Iordache primeste o lovitura grea! Raiffeisen Bank i-a executat multimilionarului 43 de terenuri dintr-un ”foc”, iar CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta in exclusivitate detaliile. Se pare ca Nelu Iordache este un personaj-cheie in media in primele zile ale lui…

- Inca 13 polițiști au fost trimiși in judecata in cazul lui Andrei Braguța, tanarul care a decedat in luna august in penitenciarul "Pruncul". Cei 13 politisti sunt acuzați de comiterea tratamentului inuman in privinta victimei.

- Saoirse Ronan a fost desemnata cea mai buna actrita intr-o comedie, pentru rolul din "Lady Bird", la cea de-a 75-a editie a galei Globurilor de Aur, organizata la Los Angeles, duminica seara, de Asociatia presei straine de la Hollywood.

- Deficiente de informare a consumatorilor, dar si in ceea ce priveste documentatia localului. Sunt neregulile pe care comisarii de la Protectia Consumatorului spun ca le-au gasit la restaurantul de lux unde a avut loc revelionul criticat indelung de zeci de clienti. Dupa stirea realizata ieri de Neptun…

- Bank Leumi, a doua cea mai mare banca din Israel, vinde subsidiara din Romania fondului britanic de investitii Argo Capital Management Ltd., informeaza agentia Reuters. Banca israeliana a semnat un...

- Senzatie de greata, stare de moleseala, dureri de cap, somnolenta si stare de rau generala sunt doar cateva dintre simptomele cu care cei mai multi dintre noi se pot trezi marti dimineata, dupa petrecerea de REVELION. Acestea sunt efectele unui consum excesiv de alcool, avertizeaza medicii nutritionisti.…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat miercuri ca, pentru anul 2018, tarifele exprimate in euro pentru utilizarea podului peste Dunare, in sensul Giurgiu – Ruse, raman neschimbate. Totodata, nivelul tarifelor exprimat in lei si dolari este actualizat la cursul…

- Devenita mamica in primavara acestui an, Simona Gherghe are planuri mari de viitor. Intr-un interviu acordat, in exclusivitate, pentru ”Star Matinal”, frumoasa prezentatoare de televiziune a dezvaluit ca iși mai dorește un copil. ”Mi-ar placea sa vina un frate sau o surioara pentru Ana”, a declarat…

- FC Sevilla l-a demis pe antrenorul Eduardo Berizzo dupa infrangerea andaluzilor din ultima etapa, 1-3 cu Real Sociedad. Tehnicianul de 48 de ani abia revenise pe banca tehnica a echipei, dupa ce s-a operat la prostata. Anuntul a fost facut de conducatorii clubului andaluz, pe site-ul oficial.

- Jeremy Ragsdale a caștigat X Factor 2017, in ediția de vineri, 22 decembrie, la Antena 1. Concurentul lui Horia Brenciu a dat tot ce a avut mai bun pe scena și a caștigat marele premiu de 100.000 de euro. Jeremy Ragsdale a interpretat impecabil piesa „I feel good”, apoi, cand concurentul a interpretat…

- Spiritele sunt inca incinse in uzina de automobile din Craiova deținuta de grupul american Ford. Atat joi seara cat și in cursul zilei de vineri, cateva zeci de angajați au continuat sa protesteze in fața sediului administrativ, insa activitatea a fost reluata in toate secțiile. Pana și sindicatul considera…

- Cantareata Alessia nu este deloc deranjata de burtica imensa pe care o are, ba mai mult de atat este mereu cu zambetul pe buze si asteapta cu nerabdare momentul cand isi va strange in brate pentru prima data bebelusul. Astazi Alessia va merge la medicul care ii va spune cand va avea loc marele eveniment.

- Bancile vor actualiza dobânzile la credite în ianuarie 2018, iar companiile vor resimți pe deplin creșterea ROBOR-ului din ultimele luni ale acestui an.Trei puncte procentuale în plus peste un nivel al ROBOR-ului de circa 1% (valoarea de la momentul realizarii studiului)…

- Catalanul Pep Guardiola, antrenorul celor de la Manchester City, a o declarație surprinzatoare. Fostul mijlocaș catalan a declarat ca nu ar putea juca la Manchester City, motivand ca Fernandinho este mai bun decat el. "Nu aș fi putut juca azi la City. Nicio șansa. Fernandinho este mult, mult mai bun…

- Vocea Romaniei, finala 2017! Ana Munteanu, Andrada Crețu, Meriam Jane Ndubuisi și Zsuszana Cerveni s-au luptat, vineri seara, pentru marele premiu.Caștigatoare a fost Ana Munteanu! Ea a pus mana și pe marele premiu, de 100.000 de euro! Citește și: Un GREU al jurnalismului de investigație…

- Astrele ne dezvaluie care sunt semnele zodiacale care vor straluci in anul ce urmeaza si care vor fi pe placul tuturor. Nu vor trece neobservate si vor avea parte de multa iubire in anul 2018.RACAnul 2018 va fi un an glorios pentru nativii nascuti sub acest semn zodiacal.

- Managerul Centrului de plasament temporar al copiilor si tinerilor orfani in perioada postinstitutionala „Vatra” si un angajat al centrului au ajuns pe mana judecatorilor, fiind invinuiți de procurori de moartea unui minor. Copilul de 11 ani a fost izolat, pe 30 noiembrie 2016, intr-o camera din institutie…

- La finalul anului 2016, s-a decis marele caștigator iUmor. Maria Popovici a caștigat atunci cu un moment de stand up comedy cel de-al doilea sezon al talent-show-ului de la Antena 1. Ea a primit marele premiu de 20.000 de euro.

- Lucian Sanmartean, "Magicianul" lui Gigi Becali, vrea sa ii calce pe urme lui Gheorghe Hagi si isi va deschide, marti, o Academie de Fotbal, unde disciplina este prioritara. In noul proiect, care se anunta unul grandios, mijlocasul a investit o parte din banii pe care i-a castigat la arabi. CANCAN.RO,…

- Marele premiu in valoare de 1.37 de milioane de euro la Loto 6 din 49 a fost castigat la o agentie din Constanta. Biletul a costat mai puțin de 20 de lei si a fost completat cu trei variante simple. A fost singurul jucator din țara care a ghicit toate numerele.

- Experiența de neuitat pentru doi tineri din Calafat. Au organizat o ședința foto pe partia de schi din centrul stațiunii Ranca. Irina si Alexandru au facut nunta in urma cu o luna, dar au așteptat sa vina in Gorj pentru albumu...

- V. Stoica Daca, in urma cu doi ani, cunoscuta scena biblica a Nașterii Domnului a fost caricaturizata de reprezentantanții societații Servicii de Gospodarire Urbana, in anul de grație 2017 a venit randul lui Moș Craciun, flancat de o ceata de pinguini care strajuiesc zona fantanii arteziene aflata in…

- FCSB a pierdut trei meciuri consecutive, cu Poli Iași, Viktoria Plzen și Astra, insa Nicolae Dica va merge cu rezervele și la partida de Cupa Romaniei cu ACS Poli Timișoara, de joi. Niciunul dintre titularii de drept de la FCSB nu se va regasi in echipa de start care va evolua impotriva lui ACS Poli,…

- Marți seara, finala celui de-al patrulea„Chefi la cuțite” a adus la Antena 1 momente incredibile, farfurii spectaculoase, jurați de seama și fericire fara limite pentru chef Sorin Bontea și caștigatorul marelui premiu: Andrei Olteanu. Finala a stralucit in culoarea verde, a fost lider de audiența pe…

- Fundasul formatiei FC Viitorul, Cristian Ganea, monitorizat de mai multa vreme de Athletic Bilbao, a intrat si in atentia clubului Olympiacos Pireu si a catorva echipe din Bundesliga, informeaza AS. Ganea a starnit interesul acestor echipe dupa evolutia din ultimul meci, cand a reusit sa…

- Cosmin Contra a tinut sa-i transmita un mesaj lui Vasile Miriuta, dupa ce antrenorul lui Dinamo si-a petrecut primele saptamani in Stefan cel Mare dand vina pe "greaua mostenire" lasata de selectioner. In momentul venirii la clubul pe care-l iubeste, Miriuta a vorbit despre atmosfera…

- Potrivit sursei citate, pe Autostrada A3, a aparut fenomenul de ceata densa. Astfel, oamenii legii recomanda soferilor care se deplaseaza pe acest tronson de drum „sa manifeste prudenta sporita la volan, sa mareasca distanta de siguranta fata de vehiculele dinainte, sa utilizeze luminile…

- Cristina Stamate a murit, la 71 de ani . Actrița de comedie a reușit sa aduca, ani la rand, zambetul pe fețele romanilor. Cristina Stamate s-a nascut pe 8 februarie 1946, la București. De-a lungul carierei, vedeta a avut sute de roluri, cupletele sale la Teatrul Tanase bucurand generații dupa generați…

- Lumea a fost șocata sa-l vada pe Cornel Palade fotografiat in spital, cu mai multe vanatai pe fața. Imaginea a fost postata chiar de fiica sa, marți seara, pe Facebook. Ada a ținut din start sa anunțe ca totul „Este totul in regula”, pentru a-i liniști pe fani. Ulterior, fiica actorului a dat de ințeles…

- Mai multi hoti din Kenya, in cadrul unei operatiuni ce aminteste de scenariul unui film produs pe platourile de la Hollywood, au petrecut cateva luni sapand un tunel spre subsolul unei banci...

- Potrivit reprezentantilor al Inspectoratului de Politie Dolj, o femeie in varsta de 44 de ani din Craiova, Leonora Teicu, a mers la sediul Sectiei Regionale Politie Transporturi Craiova, spunand ca in timp ce mergea spre casa a gasit o geanta neagra pe o banca din apropierea unui centru comercial…

- HSBC, cea mai mare din Europa, dupa active, plateste 300 milioane euro pentru a inchide o investigatie a procurorilor. Banca este acuzata ca, prin subsidiara din Elvetia, si-a “ajutat” clientii, sa faca evaziune fiscala pin neplata taxelor. Unii din beneficiari sunt chiar din Romania. Cei 300 de milioane…

- Gheorghe Hagi se poate considera un om implinit! Este unul dintre cei mai cunoscuți romani in afara țarii, ramane Regele fotbalului romanesc și, pe langa asta, are o familie fericita – un baiat, Ianis, care ii calca pe urme și joaca fotbal, dar și o fata, Kira, care a ales sa-și construiasca o cariera…

- Conform Wall Street Journal, Nintendo este in discuții cu Illumination Entertainment, parte a Universal Pictures și creatorii seriilor de filme animate Despicable Me și Minions, pentru a-l aduce pe Mario pe marele ecran. Nu se cunosc prea multe detalii, dar se așteapta ca Shigeru Miyamoto…

- Directorul general al Deutsche Bank, John Cryan, a lansat un avertisment dur pentru cei care lucreaza in banci. Cea mai mare banca germana ar putea concedia zeci de mii de angajati pe masura ce progresul tehnologiei ii permite sa automatizeze procese pentru a-si reduce cheltuielile. Jumatate dintre…

- Mircea Lucescu infrunta Romania din postura de selecționer al Turciei, iar Gazeta a scris, azi, ca Ștefan Kovacs a fost adversarul "naționalei" din postura de selecționer al Franței. Insa pe lista de antrenori care au jucat impotriva Romaniei apar alți doi antrenori Primul este mai puțin cunoscut. ...

- Ajuns la 30 de ani, Lionel Messi a dezvaluit ca are un vis mai mare decat caștigarea Cupei Mondiale cu Argentina și pe care ar dori sa-l transforme in realitate pana la finalul carierei. Starul Barcelonei a amintit din nou de faptul ca și-ar dori sa se intoarca la Newell's Old Boys, clubul din orașul…

- Unul dintre cei mai discreti multimilionari ai Romaniei a facut senzatie, alaturi de sotia lui, la deschiderea party-urilor de iarna de la NUBA. Impreuna cu partenera lui de viata, ”Regele Energiei”, asa cum este numit Augustin Oancea, s-a dezlantuit pe ringul de dans. Proprietar al grupului Tinmar,…

- Flavius Stoican a atacat dur arbitrajul dupa infrangerea suferita impotriva celor de la CFR Cluj, scor 0-1. "In primul rand am facut acea greseala la gol. Ma nemultumeste ca atunci cand vede ceva, schimba decizia. Cum e posibil asa ceva? E normal sa fiu dezamagit. Am pierdut un meci, am pierdut mult…

- In minutul 70 meciului FCSB - Hapoel Beer Sheva, din grupele Europa League, s-a petrecut cel mai emoționat moment al partidei. Dupa un joc slab, atacantul Denis Alibec a fost schimbat de Nicolae Dica, care l-a introdus pe Harlem Gnohere. Alibec a fost huiduit de intreg stadionul, iar varful de 26 de…

- Ediția cu numarul 23 a Festivalului Internațional de Teatru Clasic din Arad va debuta pe 11 noiembrie cu premiera spectacolului „Geniul Crimei”, al teatrului aradean. In festivalul intins pe noua zile vor ajunge la Arad actori ai 12 teatre din Romania și Ungaria, care vor aduce in fața publicului…

- O prezentatoare TV din Marea Britanie a reusit sa comita o gafa de proportii, dupa ce a anuntat prin intermediul contului sau de Twitter marele castigator al unei emisiuni de gatit. Pe nume Prue Leith, aceasta i-a enervat la culme pe telespectatori.

- Florea Farcașanu, barbatul cercetat de DIICOT pentru fapte de abuz de incredere prin fraudarea creditorilor și participație penala improprie, sub forma instigarii la fals intelectual, in dosarul „Executorii” spune ca nu este finul colonelului de Jandarmerie, Marian Corcodel, așa cum au afirmat surse…

- Simona Halep și Elina Svitolina vor juca vineri, de la ora 14:30, pentru a patra oara în acest an, în duelul ce poate stabili una dintre semifinalistele de la Turneul Campioanelor.

- Cel mai tanar marcator din istoria FCSB, Ianis Stoica, a fost laudat de UEFA la sectiunea de Europa League a site-ului oficial. A fost amintit si Roberto Malaele, care a debutat pentru Viitorul, in meciul cu Scolar Resita. La numai 14 ani, 10 luni si 13 zile, fiul lui Pompiliu Stoica a marcat pentru…

- Bawag, a patra mare banca din Austria, a vandut marti actiuni in valoare de 1,9 miliarde de euro, in cadrul celei mai mari oferte publice initiale care a avut loc vreodata la bursa din Viena, titlurile urmand sa intre la tranzactionare miercuri, transmite Bloomberg.Proprietarii bancii Bawag…