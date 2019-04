Stiri pe aceeasi tema

- Horatio Sala, tatal fotbalistului argentinian mort intr-un accident aviatic in urma cu trei luni, a suferit un atac de cord și a incetat din viața, joi. Vestea privind a doua tragedie din familia Sala a fost confirmata de poliția locala, scrie Mirror. Potrivit acestora, barbatul in varsta de 58 de ani…

- Fotbalistul Papy Faty, din Burundi, a murit, joi, dupa ce a facut infarct in minutul 15 al meciului disputat de echipa sa Malanti Chiefs contra formatiei Green Mamba, in Swaziland. Desi a fost transportat la spital, jucatorul nu a mai putut fi salvat. Papy Faty avea 29 de ani, informeaza News.ro.Citește…

- Este doliu in Familia Regala. Marele Duce Jean al Luxemburgului a murit. Vestea trista ca Marele Duce Jean al Luxemburgului a murit a fost data de fiul sau cel mare, Marele Duce Henri, potrivit Reuters.

- Aurel Savin, șeful Biroului pentru Imigrari Suceava, a murit. Ofițerul s-a stins din viața, la 46 de ani, in urma unui infarct. Barbatul a primit ajutorul medical de urgența, insa medicii nu l-au mai putut salva. Aurel Savin era hipertensiv si a incetat din viata, in urma unui infarct, relateaza observator.tv.…

- Durere fara margini in familia fostului fotbalist Mirel Radoi, acum antrenor al echipei naționale de tineret. Fratele acestuia a murit, in aceasta dimineața, la Spitalul Județean Timișoara. „Din pacate, a decedat in cursul acestei dimineți, in urma unui stop cardiac prin insuficiența multipla de organ”,…

- E doliu in fotbalul din Argentina. Cesar Borda, un fotbalist de 25 de ani de la UAI Urquiza, a fost gasit mort in propria casa de tatal sau, potrivit mediafax. Vestea s-a raspandit rapid, iar retelele sociale s-au umplut de mesaje de condoleante. Borda era imprumutat de UAI Urquiza la Metropolitano.…

- Incidentul a fost inregistrat de camerele de supraveghere din localitatea Guarulhos, in noaptea de duminica spre luni, pe 27 ianuarie. Incercarea bizara de furt a fost fatala pentru unul dintre hoti. In imagini se poate vedea cum cei trei se apropie de un vehicul, iar la un moment dat unul…

- Jurnalistul Paul Lacatuș a murit in urma unui infarct, la doar 64 de ani. Decesul s-a produs joi, iar ziaristul va fi inmormantat duminica. Paul Lacatuș era specializat pe domeniul economic și a lucrat o buna bucata de vreme la publicația Capital. Paul Lacatuș a mai lucrat la publicații precum Succes,…