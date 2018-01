Stiri pe aceeasi tema

- Este ancheta la un colegiu din Braila, dupa ce cinci tineri au intrat, marti, in scoala si au batut, in curte, un elev de 17 ani, care era in pauza. Cadrele didactice au sesizat Politia in acest caz, fiind deschis un dosar penal, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Oficialitați locale și județene, militari și civili, sunt așteptați, miercuri, la Sala Unirii din Alba Iulia, sa se prinda in ”Hora Unirii”, pentru a aniversa 159 de ani de la Unirea Principatelor. Activitațile organizate in cinstea Unirii Principatelor Romane incep, miercuri, la Alba Iulia, de la ora…

- Elevii si profesorii de la Colegiul National “Fratii Buzesti”, Craiova, s-au prins, marti, intr-o “ hora a unirii” simbolica. Cei 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane au fost marcati, cu entuziasm, de cei peste 1500 de elevi buzesteni ...

- Nici nu a apucat sa se prinda zapada cazuta in Banie duminica seara, ca au și inceput sa apara primele reacții din partea unor elevi mai glumeți din fire și nu foarte dornici de carte. Primarul Craiovei, Mihail Genoiu, a ...

- Consilierul local din Targu Jiu Iulia Vina va ramane fara mandat. Alesul local a fost declarat incompatibil definitiv, dupa ce a pierdut un proces pe care l-a avut cu Agentia Nationala de Integritate. ANI a stabilit ca Iulia Vina s-a aflat in incompatibilitate intrucat, in perioada 2012 – 2015 a ocupat…

- Vacanța de la Arieseni, in judetul Alba, s-a incheiat cu emotii pentru zeci de elevi și profesori. Autocarul care transporta cei 52 de elevi si insoțitorii a ramas blocat in zapada dupa ce a facut pana. Autocarul a fost depistat de drumarii aflați in patrulare, iar atat copiii cat și adulții au fost…

- Reprezentanții Ministerului Educației au lansat un chestionar in care ii intreaba pe elevi, parinți și profesori despre cum ar dori sa fie structura anului școlar 2018-2019. Chestionarul este unul online și il puteți accesa pentru a va exprima preferințele.

- Tinerii, toti olimpici, vor fi din toamna studenti la cele mai prestigioase facultati din Marea Britanie. Un alt elev al colegiului din Braila a fost admis la patru facultati din Anglia, printre care se numara University College of London.

- Curtea de Apel Iasi a decis, luni, 8 ianuarie, ca fostul rector al Universitatii „Petre Andrei”, Sorin Bocancea sa fie condamnat la 1 an si 6 luni de inchisoare cu executare, decizia nefiind definitiva.

- Cladirea Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Buzau intra in reabilitare, dupa aproape 80 de ani in care a funcționat fara aproape nicio reparație. Cei 1300 de elevi și o suta de dascali care iși desfașoara activitatea aici vor fi mutați la o [...] citește mai mult Post-ul Colegiul Național „Mihai…

- Dumitru Andreșoi, cunoscut drept cel mai bogat cioban din Romania, hunedoreanul intrecandu-l la acest capitol și pe Gigi Becali, a fost obligat de instanța de judecata din Craiova sa plateasca o datorie de 420.000 de lei autoritaților din Tismana. Procesul a fost inițiat de Consiliul Local…

- In anul 2017, Romania a pierdut nume de seama, actori, cantareți, sportivi, dar mai ales și-a pierdut ultimul rege. Ne-am desparțit in 2017 de Regele Mihai I, Stela Popescu, Ion Besoiu, Cristina Stamate, Ileana Ciuculete sau Marina Scupra. Romania și-a pierdut ultimul rege La 96 de ani, departe de…

- Risc sporit pentru cei aproape 500 copii de clasele primare din satul Peresecina, raionul Orhei. Acoperisul scolii in care invata este grav avariat si sta sa cada peste ei. Cladirea a fost construita in 1969, iar de atunci nu a fost reparata niciodata capital.

- Unsprezece absolvenți ai unitaților de invațamant ale Ministerului Afacerilor Interne iși incep astazi cariera de polițist la Inspectoratul de Poliție Județean Argeș! Astazi, 11 absolvenți ai Școlii de Agenți de Poliție ”Vasile Lascar” din Campina s-au prezentat la Inspectoratul de Poliție Județean…

- Adrian Duicu a fost condamnat la inchisoare de Curtea de Apel București. Fostul președinte al Consiliului Județean Mehedinți a primit o pedeapsa de un an si sase luni inchisoare cu suspendare intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru fapte de corupție. Adrian Duicu a fost…

- Aproape 200 de elevi din judetele Maramures, Salaj, Satu Mare, Bistrita-Nasaud si Cluj au participat, la finalul saptamanii trecute, la Baia Mare, la cea de-a XVIII-a editie a Sesiunii interjudetene de referate si comunicari stiintifice la matematica “Fata-n fata cu adevarul”, dedicat ciclurilor gimnazial…

- Asa cum v-am obisnuit, la “TOCATORUL DE STIRI” discutam “fara perdea” despre ultimele evenimente importante din urbe. In acest episod vorbim despre “OMERTA” din presa legata de atacul tiganilor de la Scoala nr. 5 si teroarea dintre profesori si elevi in urma atacurilor acestora cu cutitul, fapta consumata…

- Aflata la jumatatea distanței dintre Severin și Craiova, comuna mehedințeana Bicles se confrunta cu depopularea. Lipsa locurilor de munca indeparteaza tinerii de sate, desi autoritațile susțin ca fac demersuri pentru a stopa acest fenomen. Cele cateva investiții facute au atras ...

- In orașul regal, Curtea de Argeș, se desfașoara, joi,ultimele pregatiri pentru ziua cand vor avea loc funeraliile Regelui Mihai I. Autoritațile locale au dat ordin sa se curețe strazile,iar sambata vor inchide bulevardul central și vor interzice bauturile alcoolice,transmite corespondentul MEDIAFAX.…

- Efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Arges, precum si din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile „Fratii Buzesti” Craiova vor asigura masurile de ordine si siguranta publica pe data de 16 decembrie, in municipiul ...

- Biblioteca Județeana ”Alexandru și Aristia Aman” in parteneriat cu Asociația Naționala Cultul Eroilor “Regina Maria”, Filiala Dolj “Frații Buzești”, organizeaza miercuri, 13 decembrie, incepand cu ora 17.00, lansarea celui de-al șaptelea numar al Revistei ”Oltenia Eroica”. Cu acest prilej biblioteca…

- Un numar de 110 copii și elevi din cadrul Gradiniței și Școlii ,,Samuel” Deva au continuat seria colindelor langa bradul de Craciun, astazi, 12 decembrie 2017, in cladirea Starii Civile din Deva. Primarul Municipiului Deva, Florin Nicolae Oancea, viceprimarul Cosmin Razvan Mareș și reprezentați…

- Unul dintre cei mai apreciati profesori la nivel national prin cele doua mari realizari ale sale, globul pamantesc in care a reprodus la scara atat relieful terestru, cat si cel maritim si globul lunar cu redarea la scara a reliefului, si care a marcat zeci de destine, profesorul de geografie ...

- O initiativa binevenita si laudabila din partea preotului paroh din Resighea, parintele Ioan Trusca. Pe suprafata de teren din jurul bisericii si in gradina parohiei au fost plantati puieti de pomi fructiferi. Acestia au fost oferiti de ing.Marius Roman de la o pepiniera de profil iar pentru pregatirea…

- Ioan-Dorin Daneșan este acuzat de DNA de savarșirea infracțiunii de tentativa de folosire sau prezentare cu rea credința de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene. Potrivit unui comunicat al DNA, Primaria…

- 22 de elevi de la un liceu din Radauti au ajuns la spital dupa in clasa a fost pulverizat spray paralizant. Incidentul a avut loc in aceasta dimineața, la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Cei 22 de elevi care prezentau semne de iritații au fost evaluați de medici. Toți au fost externați. Conducerea…

- ”Reprezentantii Guvernului si cei ai Casei Regale au avut astazi, la Palatul Victoria, o intalnire in care au discutat modul de implicare al institutiilor guvernamentale in organizarea funeraliilor nationale in memoria Majestatii Sale, Regele Mihai. In cadrul intalnirii au fost stabilite activitatile,…

- In perioada 16.11 – 04.12.2017 la Scoala Gimnaziala din comuna Serbauti au fost derulate o serie de activitati preventive pentru responsabilizarea copiilor cu privire la fenomenul violentei scolare si modalitati de evitare si gestionare a situatiilor conflictuale. Activitatile au ...

- Patru profesori de la Colegiul Național „Iulia Hasdeu” din Lugoj au participat, in perioada 27 noiembrie – 1 decembrie, la cursul Problem Based Learning / Inquiry Based Learning, care s-a desfașurat la Praga, in Republica Ceha. Participarea la acest curs s-a facut prin proiectul Erasmus+…

- Colegiul Național „Avram Iancu” din Campeni a organizat pe terenul de sport al școlii o aniversare deosebita a Zilei Naționale a Romaniei, la care au fost antrenați toți profesorii și cei aproximativ 700 de elevi ai școlii. Purtand placuțe roșii, galbene și albastre, elevii au format conturul tricolorului…

- Colegiul Național ”Avram Iancu” Campeni a organizat pe terenul de sport al școlii o aniversare deosebita a Zilei Naționale a Romaniei, la care au fost antrenați toți profesorii și cei aproximativ 700 de elevi ai școlii. Purtand placuțe roșii, galbene și albastre, elevii au format conturul tricolorului…

- Circa o mie de elevi și cadre didactice se vor prinde in hora, miercuri, pentru a cinsti ziua de 1 Decembrie. Evenimentul este organizat de Consiliul școlar al elevilor din cadrul Colegiului Național Banațean și catedrele de istorie și de limba și literatura romana. ”Noi ne dorim sa fie cel puțin o…

- La parada de Ziua Naționala a Romaniei, care va avea loc in București, vor participa și 58 de elevi ai Școlii de Agenți de Poliție "Vasile Lascar" din Campina, care vor fi insoțiți de opt cadre didactice. Este al doilea an consecutiv și pentru a treia oara in ultimii zece ani cand elevi ai Școlii de…

- Populația școlara a scazut. Așa se explica pe de o parte ca multe școli nu mai au foarte mulți elevi, dar nici cei care ajung pe bancile unitaților de invatamant nu au educația asigurata. Pe parcursul anilor de studiu, fie ...

- Elevii capabili de performanța la olimpiadele școlare pot beneficia de pregatire suplimentara in cadrul Centrului Județean de Excelența cu sediul la Colegiul Național „Carol I“ din Craiova. In aceste zile se face selecția elevilor cu aptitudini la disciplina fizica aplicata ...

- Irina Cerat Naidin, in varsta de 17 ani, eleva la Colegiul National „Elena Cuza“, din Craiova, a fost diagnosticata pe data de 2 noiembrie cu o tumoare maligna. Tanara trebuie operata de urgenta in strainatate, insa interventia chirurgicala costa 75.000 de euro, iar toate costurile au fost estimate…

- La sfarșitul lunii octombrie, la unul dintre sediile Școlii gimnaziale „Elena Farago“ din Craiova, respectiv la fosta Școala nr. 34 din cartierul craiovean Craiovița Noua, a fost taiat gardul metalic de imprejmuire pentru a se amplasa doua baraci metalice vechi ...

- Deputatul de Prahova Dan Radulescu scrie pe Facebook ca un prieten i-a povestit cum fiul sau si un alt elev au fost tunsti de o profesoara in timpul orelor, la Colegiul National „Alexandru Ioan Cuza” din Ploiesti. Intamplarea prezentata de Dan Raduelscu este confirmata de mai multi martori, care spun…

- VESELIE…Miercuri, 8 noiembrie, marea sarbatoare a Sfintilor Mihail si Gavril, Scoala Gimnaziala “Mihai David” Negresti a fost gazda unei ample suite de manifestari, menite sa marcheze Ziua Scolii. La ceas aniversar, intalnirea festiva a reunit profesori, elevi, fosti profesori, fosti elevi, parinti,…

- Protest inedit vineri dupa amiaza, intr-o școala din Ploiești. Cateva zeci de copii cu varste de 11 – 13 ani au ieșit in curtea școlii, in pauza dintre schimbul de dimineața și cel care invața dupa amaiza, pentru a-și cere drepturile. Nu sunt nemulțumiți de ce li se intampla in școala, ci vor sa atraga…

- Scene incredibile din curtea unei instituții de invațamant din Targu Jiu au fost filmate zilele trecute și postate pe o rețea de socializare. Doua autoturisme au patruns pe terenul de sport al unitații, unul dintre acestea executand manevre care puteau pune in pericol viețile celor care au asistat la…

- Educația n-a constituit niciodata tocmai principala preocupare a celor care conduc. O arata faptele petrecute de-a lungul timpului in țara noastra, iar județul Buzau n-a facut excepție. O situație care ilustreaza elocvent dezinteresul autoritaților fața de școala treneaza de ani [...] citește mai mult…

- La finele saptamanii trecute, cadrele didactice de la Școala Gimnaziala Pufești au avut in derulare un proiect de team-building, ce a constat intr-o excursie la Cheile Bicazului și Lacul Roșu. Conform datelor transmise de profesorul Nicolae Damian, directorul școlii, nu a fost doar o simpla excursie,…

- Aeroportul Internațional din Craiova este un punct de atracție nu numai pentru cei care vor sa ajunga intr-o anumita destinație din Europa. El starnește si interesul craiovenilor care vor sa vada cum arata in prezent principala poarta aeriana a Olteniei. ...

- Fotbalistul echipei FCSB, Florinel Coman, a declarat dupa meciul cu Hapoel Beer Sheva, scor 1-1, ca jocul a fost foarte dificil, oaspetii aratand ca vor sa invinga. El a mentionat ca a simtit ca va marca, asa cum a facut-o si la partida din campionat cu CSU Craiova."Un meci greu, foarte greu,…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis de DGA, activitatile procedurale sunt realizate intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni asimilate celor de coruptie, in perioada septembrie - octombrie 2017. Simultan cu perchezitiile domiciliare au loc audieri…

- Colegiul Național "Frații Buzești" din Craiova sarbatorește in aceste zile implinirea a 135 de ani de existența, prilej cu care au loc mai multe concursuri interjudețene, manifestari festive, iar elevii participa la numeroase activitați extrașcolare. "În contextul celebrarii…