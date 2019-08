HORA: Reglementarea bacsisului ar putea dubla veniturile angajatilor din industria ospitalitatii

Stiri pe aceeasi tema

- 'Daca exista o propunere de text colegii mei de la Ministerul de Finante, de la Departamentul legislatie, inclusiv doamna presedinte (al ANAF, Mirela Calugareanu n.r.) pe zona de aplicare a acestei masuri, daca in urmatoarele zile pregatesc textul de act normativ primar si dupa aceea secundar, noi…

- Studenții cu varsta pana in 35 ani vor calatori in continuare gratuit cu trenul pe rutele interne. Aceștia trebuie sa urmeze o forma de invațamant cu frecvența, licența, master sau doctorat, in instituțiile de invațamant superior acreditate. Reprezentantii studentilor s-au intalnit cu ministrul Educatiei,…

- Dorinta, intentia si decizia Ministerului de Finante nu este de a taia calatoriile gratuite cu trenul pentru studenti, ci strict de a imbunatati activitatea studenteasca, a declarat, miercuri, ministrul de resort, Eugen Teodorovici, la finalul sedintei de Guvern. ‘Pot sa va spun ca dorinta, intentia…

- Fostul ministru al Apararii, Mihai Fifor, a anunțat, luni, ca se retrage din cursa interna pentru de semnarea candidatului la alegerile prezidențiale din toamna. Anunțul lui Fifor privind retragerea vine la o zi dupa ce ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a anunțat ca se retrage din cursa interna…

- Potrivit analizelor Ministerului de Finante (MF), deficitul bugetar al Romaniei are valoarea de 0,5% din PIB, nu de 4,5% conform studiului Eurostat. MF a comunicat ca diferenta procentuala este cauzata de modalitatea de calcul diferita si ca datele Eurostat nu pot explica valorile anuale.„Este…

- Impozitul forfetar ar putea fi mai indicat atat pentru mediul de afaceri cat si pentru Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in conditiile in care 45.000 de companii din 1,2 milioane aduc 98% din veniturile la bugetul de stat, a afirmat, marti, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici,…

- Liderul senatorilor PNL, Florin Cițu, susține ca a aflat despre o operațiune suspecta a Ministerului de Finanțe, care a cumparat prin EXIMB Bank o banca de retail, adica Banca Romaneasca. Cițu afirma ca ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, concepe un sistem bancar propriu prin aceasta mișcare…

- Romania a avut, in primul trimestru al anului 2019, cea mai mare creștere din Uniunea Europeana, dupa Ungaria, lucru certificat de Eurostat. Eugen Teodorovici, ministrul de Finanțe, a ținut sa celebre in stil propriu evenimentul și a organizat o conferința de presa in care i-a pus la zis pe cei care…