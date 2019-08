Zborurile catre Spania ar putea fi intarziate, din cauza fenomenului meteo extrem DANA

Romanii care intentioneaza sa calatoreasca in Spania sunt avertizati ca zilele urmatoare in aceasta tara vor avea loc fenomene meteorologice extreme, dar si greve in transporturile aeriene si feroviare. Potrivit Ministerul Afacerilor… [citeste mai departe]