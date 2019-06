Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul Costi Ionita lanseaza alaturi de artista de origine bulgara, Emilia si Jay Maly, rapper-ul care a colaborat cu nume precum Gente de Zona si Darian Alvarez, pentru un nou single. „Bombon Bebe” este o piesa cu ritmuri reggaeton ce combina elemente moombahtoon si dance. Filmat in Statele Unite…

- Marius Moga și Randi colaboreaza cu Swanny Ivy pentru versiunea urbana a single-ului ”Kalinka”. ”Kalinka” are peste 52.000.000 de vizualizari pe YouTube, sute de mii de stream-uri pe platformele digitale, si este difuzata pe numeroase radiouri sau televiziuni muzicale la nivel mondial. Cu noua versiune,…

- ANTONIA a lansat, chiar de ziua ei, o piesa inspirata din viața personala. “In oglinda” este o piesa compusa de Denis Roabeș (The Motans), Antonia și Marco & Seba și produsa de ei. “M-am deschis cel mai mult fața de fani, de public prin piesa aceasta, am dat o bucațica din intimitatea mea. Mie nu...…

- Cine a zis ca e ușor sa lucrezi cu vedetele invitate la Electric Castle? Uluitori pe scena, excentrici in culise! Așa ar putea fi descriși, pe scurt, unii artiști care au avut drum și prin Bonțida, la festivalul Electric Castle. Echipa din spatele Electric Castle dezvaluie pentru prima data cateva dintre…

- Din 4 aprilie, urmarește in fiecare joi seara, de la ora 22:00, la AXN, momentele pline de suspans pe care le traiește un ”Președinte de Rezerva” (Designated Survivor). Kiefer Sutherland il interpreteaza pe Tom Kirkman, un membru al cabinetului care este numit, dintr-o data, presedinte al Statelor Unite…

- Cel mai tare concurs pentru liceeni vine la tine in liceu! Dupa ce pe 25 aprilie am fost in Colegiul Național „Mihai Viteazul” și am cunoscut liceenii de acolo, marți, 26 aprilie, ajungem in Colegiul Național „I.L. Caragiale”. Daca ai un talent, concursul asta e pentru tine! Treaba e simpla. Noi venim…

- MONICA MACOVEI, europarlamentar independent, membra in Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE), Comisia pentru control bugetar (CONT), presedinta a Comisiei parlamentare de stabilizare si de asociere UE-Albania Numeroase personalitati si presa occidentala i-au dedicat elogii…

- Regele Olandei, Willem-Alexander, a marcat Ziua Naționala a Voluntariatului, care are loc in fiecare an pe 15 martie, printr-o acțiune de curațenie la o gradina zoologica, scrie EuropaFM Imaginile in care regele apare in haine de munca, ducand o roaba incarcata cu resturi de la animale, fac inconjurul…