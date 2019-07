Stiri pe aceeasi tema

- CSU Craiova evolueaza astazi in turul II preliminar al Europa League, contra ungurilor de la Honved, liveTEXT pe GSP.ro, de la ora 19:55. Partida nu este televizata. Marius Zavoianu, fostul șef de galerie al Craiovei Maxima, a facut un apel la fanii formației lui Corneliu Papura și le cere acestora…

- Corneliu Papura, antrenorul oltenilor, trebuie sa se decida daca va miza in centrul defensivei tot pe cuplul Martici - Acka, fara gol primit cu Dinamo, sau va apela la Kelici și Tiago. Daca la meciul cu Dinamo (2-0) a trebuit sa improvizeze in aparare, Corneliu Papura are mai multe opțiuni la dispoziție…

- FCSB și CSU Craiova evolueaza, joi seara, in manșa retur a primei runde preliminare din Europa League. Echipa antrenata de Bogdan Andone s-a impus cu 2-0 in partida tur, disputata pe teren propriu, impotriva celor de la Milsami și nu ar trebui sa intampine probleme in deplasarea de la Orhei (Moldova,…

- CSU Craiova a caștigat cu 3-2 prima manșa a turului I preliminar din Europa League, in deplasarea cu azerii de la Sabail. Corneliu Papura e mulțumit de atitutinea elevilor sai. Caștigatoarea dintre Craiova și Sabail se va duela in turul secund cu invingatoarea dintre Honved (Ungaria) și Zalgiris (Lituania).…

- CSU Craiova debuteaza astazi in turul I preliminar al Europa League, impotriva azerilor de la Saibail FK, iar jucatorii lui Corneliu Papura sunt ingrijorați ca vor juca pe teren sintetic. Partida se va juca de la ora 19:00 și va fi transmisa pe TV Digi Sport 1, Look Plus și liveTEXT pe GSP.ro. Vezi…

- Corneliu Papura (45 de ani) nu a reușit sa Incheie sezonul pe podium alaturi de CS U Craiova, dar va juca in preliminariile Europa League. Oltenii au avut evoluții bune sub comanda lui Devis Mangia și au ocupat chiar și locul secund in play-off-ul Ligii 1. Emil Sandoi (54 de ani), fostul mare jucator…

- CSU Craiova a pierdut pe teren propriu cu Viitorul, 1-2, și a ratat locul 3 in Liga 1, pe care l-a pierdut in detrimentul echipei lui Hagi. Oltenii tremura acum pentru prezența in Europa League, unde vor ajunge doar daca Viitorul caștiga finala Cupei cu Astra Giurgiu. Corneliu Papura, antrenorul interimar…

- FCSB i-a administrat o infrangere dureroasa Craiovei, scor 0-2. Antrenorul oltenilor, Corneliu Papura, este nemulțumit de rezultat și este de parere ca echipa sa merita cel puțin un gol. „Avand in vedere aspectul jocului, meritam sa inscriem. Am avut ocazii mari de gol si regretul este ca nu am inscris.…