- Universitatea Craiova si Honved Budapesta sunt la egalitate, 0-0, dupa 120 de minute, in meciul care are loc joi, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova, in mansa secunda a turului al doilea preliminar al Europa League. Urmeaza loviturile de departajare. Meciul a fost…

- Antrenorul echipei Universitatea Craiova, Corneliu Papura, a efectuat doua modificari fata de partida de la Gyor, in formula de start pentru meciul cu Honved Budapesta, care are loc joi, de la ora 19:15, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova, in mansa secunda a turului al doilea…

- Nord-irlandezul Arnold Hunter va arbitra meciul dintre Universitatea Craiova si Honved Budapesta, care va avea loc joi 1 august, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'', de la ora 19:15, in mansa secunda a turului al doilea preliminar al Europa League, potrivit uefa.com.

- Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Corneliu Papura, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca ar fi ideal ca formatia sa sa marcheze dar sa nu primeasca gol in partida din deplasare cu Honved Budapesta, programata, joi, in prima mansa a turului al doilea preliminar al…

