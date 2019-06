Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord ar incalca sancțiunile impuse de Organizația Națiunilor Unite (ONU) in 2017 prin intermediul unui restaurant deschis in orașul vietnamez Hanoi potrivit stirileprotv.roAcesta ar fi, de fapt, o „fațada” pentru o companie care vinde softuri performante de recunoaștere faciala.…

- Cladirea care se afla in renovare in centrul orasului Shanghai, China, s-a prabușit in cursul dimineții de joi. Autoritatile locale au anunțat ca au murit cinci oameni, o persoana se afla prinsa sub daramaturi, iar 14 au fost salvate. La ora locala 16:15 (08:45 GMT), ''19 muncitori au scosi din moloz.…

- Atacurile au avut ca tinta trei biserici, pline cu ocazia slujbei de Paste si trei hoteluri de lux din capitala Colombo. ISIS a informat ca a vizat „cetateni ai aliantei de militanti (coalitia anti-ISIS coordonata de SUA) si crestinii din Sri Lanka”, prin agentia sa Amaq. Nu a oferit…

- Autoritatile chineze l-au arestat pe fostul sef al Interpol Meng Hongwei, ex-ministru adjunct al securitatii publice in China, sub suspiciunea de luare de mita, a comunicat miercuri Procuratura Suprema a Poporului (SPP), informeaza Xinhua si dpa. Cazul lui Meng a fost transmis procurorilor pentru investigatii si…

- Guvernul Chinei sustine, intr-o carte alba publicata luni, ca in lagarele din provincia Xinjiang din nord-vest se asigura educatie ''standardizata'', transmite DPA. Activistii pentru drepturile omului estimeaza ca in lagare sunt inchisi peste un milion de membri ai minoritatilor…

- O scrisoare a ambasadorului Statelor Unite adresata Germaniei, in care avertizeaza Berlinul sa nu utilizeze echipamentele Huawei pentru viitoarele retele 5G, a dus la declansarea unor noi discutii pe aceasta tema, a declarat miercuri un purtator de cuvant al guvernului. Purtatorul de cuvant…

- Autoritatile americane vor obliga compania Boeing sa faca modificari la aparatele de zbor 737 MAX 8 si 737 MAX 9, dar nu vor consemna la sol aceste avioane, dupa accidentul produs duminica in Etiopia. Un avion 737 MAX 8 al companiei Ethiopian Airlines s-a prăbuşit duminică la sud-est…