- Sefa executivului din Hong Kong, Carrie Lam, a retras oficial miercuri controversatul proiect de lege care a dus la declansarea a trei luni de proteste de proportii in centrul financiar asiatic, transmit agentiile internationale de stiri. Sustinut initial de Lam, proiectul ar fi permis extradarea cetatenilor…

- Liderul orașului Hong Kong a declarat marți ca spera ca protestul pașnic anti-guvern care a avut loc în weekend sa reprezinte începutul eforturilor de restaurare a calmului și ca discuțiile cu protestatarii care nu sunt violenți sa ofere "o cale de ieșire" pentru oraș, scrie Reuters.…

- Intr-un alt mesaj pe Twitter, liderul de la Casa Alba a mentionat ca multe persoane l-au acuzat ca este vinovat pentru ''problemele actuale din Hong Kong''. El si-a exprimat speranta ca ''nimeni nu va fi ucis'' in timpul crizei din Hong Kong.Ciocniri violente au avut loc marti seara intre…

- Zeci de mii de locuitori din Hong Kong au ieșit pe strazi pentru a protesta fața de o lege care ar fi permis extradarea cetațenilor catre China. Poliția intervenit cu lovituri de baston si gaze lacrimogene pentru a-i impiedica pe protestatari sa ocupe o artera rutiera cu ocazia celei de-a 22-a aniversari…

- China și Statele Unite au reluat discuțiile comerciale înainte de o întâlnire între președintele american Donald Trump și omologul sau chinez Xi Jinping în cadrul summitului G20, scrie Mediafax, citând Reuters. Liderul de la Casa Alba a declarat marți ca cele…

- Proteste masive au avut loc in Hong Kong. Oamenii au ieșit in strada, nemulțumiți de noua lege a extradarii. In ultimele zile, proteste masive au avut loc in Hong Kong. Sute de mii de oameni au ieșit in strada. Manifestanții și-au exprimat nemulțumirea fața de un proiect de lege care ar permite ca suspecții…

- Peste o jumatate de milion de oameni au iesit pe strazi duminica noapte pentru a se opune unui proiect de lege care ar permite ca suspectii politici sau economici sa fie extradati in China continentala, relateaza Reuters.