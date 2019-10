Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Oamenilor de Afaceri Liberali din Bucuresti, Hilde Brandl, acuza PSD si ALDE ca sunt vinovati de faptul ca peste 2.000 de infractori au fost eliberati prin Legea recursului compensatoriu

- Manifestantii si-au intensificat protestele in acest weekend, in timp ce China se pregateste sa sarbatoreasca marti 70 de la infiintarea Republicii Populare, inclusiv printr-o mare defilare militara.Duminica, politia din Hong Kong a recurs la gaze lacrimogene in cartierul Causeway Bay,…

- Peste douazeci de mii de oameni au protestat sâmbata și duminica la Frankfurt, împotriva traficului auto din ce în ce mai agresiv climatic. Câteva sute de manifestanți au blocat, înca din dimineața zilei de duminica, doua intrari la Salonul Auto IAA, care și-a deschis porțile…

- Protestele violente continua in Hong Kong, in ciuda faptului ca autoritațile locale au anunțat la mijlocul saptamanii retragerea proiectului de lege privind extradarea deținuților in China. Oamenii au ieșit din nou in strada și au aprins ruguri.

- Protestatarii din Hong Kong au amenintat ca vor bloca caile rutiere spre aeroport, iar operatorul feroviar Mass Transit Railway (MTR) a anuntat ca a suspendat circulatia trenurilor catre aceasta destinatie, transmite Reuters.

- Protestatarii din Piața Victoriei au impins, sambata seara, cordonul de jandarmi spre Guvern, fara sa li se opuna rezistența. Manifestanții au avansat pe doua benzi de circulație și s-au apropiat de gardul Guvernului. Jandarmeria a montat inca un gard care sa-i țina departe pe protestatari. De asemenea,…

- Intr-un oraș din Suedia cei care vor sa ceara bani pe strada trebuie sa plateasca o taxa de 25 de dolari. Orasul Eskilstuna din Suedia are o lege potrivit cateia persoanele care vor sa ceșeasca trebuie sa plateasca pentru a prmi un permis special care sa le permita sa ceara bani pe strada. Astfel, cei…

- Sambata se implineste un an de la protestul din 10 august 2018, considerat unul dintre cele mai violente mișcari din istoria protestelor de strada post-decembriste. Exceptand, desigur, ”mineriadele”. Au fost sute de victime, care au acuzat interventia brutala a fortelor de ordine. Au fost mii de audieri…