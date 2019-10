Stiri pe aceeasi tema

- Executivul din Hong Kong va interzice in viitorul apropiat purtarea de masti in timpul manifestatiilor, in incercarea de a pune capat unei crize politice inedite ce dureaza de patru luni in aceasta fosta colonie britanica, informeaza mass-media locale, citate de AFP potrivit Agerpres. Hong Kong-ul…

- Hong Kong-ul este de la inceputul lui iunie scena unor actiuni aproape zilnice pentru a denunta ingradirea libertatilor si ingerintele tot mai mari ale Beijingului in problemele acestei regiuni semiautonome si a cere reforme democratice. Nici guvernul central chinez, nici executivul din Hong Kong,…

- Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a facut apel, prin intermediul purtatorului sau de cuvant, la protestatarii de la Hong Kong sa evite violența și solicita autoritaților din acest teritoriu sa dea dovada de reținere in timpul manifestațiilor, potrivit Reuters,…

- Politia din Hong Kong a folosit marti tunuri cu apa pentru a dispersa demonstrantii adunati in apropierea sediului guvernului local, informeaza dpa potrivit Agerpres. Pe insula Hong Kong, zeci de mii de oameni au sfidat o interdictie dictata de politie si au iesit pe strazi pentru a-i cere sefei…

- Politia a facut uz de gaze lacrimogene si la tunuri cu apa pentru a dispersa grupuri radicale ce ridicasera baricade si aruncasera pietre si sticle incendiare spre politisti in suburbia Tuen Mun, situata in nord-vestul Hong Kong-ului.Numerosi manifestanti au fost arestati, desi ei au fost…

- Ultrașii veniți de la București, aproximativ 100 la numar, și-au luat bilete la tribuna a II-a și au venit fara insemnele clubului, insa imediat dupa ce au patruns in stadion au intrat in conflict cu localnicii din acea zona a stadionului. Fanii roș-albilor au sarit la bataie cu cei ai lui…

- Metropola, care traverseaza cea mai grava criza politica de la retrocedarea sa catre China, a inregistrat deja doua luni de manifestatii, din ce in ce mai des urmate de confruntari intre mici grupuri radicale si fortele antirevolta.Luni a fost una din zilele cele mai violente de la inceperea…

- Carrie Lam, sefa Guvernului din Hong Kong, favorabil Beijingului, a anuntat marti ca proiectul de lege privind extradarea catre China, care a provocat un val istoric de proteste, este „mort“, relateaza AFP.