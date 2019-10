Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Hong Kong a folosit marti tunuri cu apa pentru a dispersa demonstrantii adunati in apropierea sediului guvernului local, informeaza DPA, citata de Agerpres. Pe insula Hong Kong, zeci de mii de oameni au sfidat o interdictie dictata de politie si au iesit pe strazi pentru a-i cere sefei executivului…

- 'Acum 70 de ani, intr-o zi precum cea de azi, tovarasul Mao Zedong a anuntat solemn lumea, din acelasi loc, fondarea Republicii Populare Chineze, iar poporul chinez s-a ridicat in picioare', a amintit Xi, de la Poarta Pacii Ceresti, in fata Pietei Tiananmen. Presedintele chinez a subliniat ca revolutia…

- Astazi este Ziua Naționala a Chinei, mai exact 70 de ani de la proclamarea Republicii Populare Chineze de catre Mao Zedong. Cu ocazia acestei zile ne-am gandit sa va prezentam cinci mituri demontate despre China.

- Politia a facut uz de gaze lacrimogene si la tunuri cu apa pentru a dispersa grupuri radicale ce ridicasera baricade si aruncasera pietre si sticle incendiare spre politisti in suburbia Tuen Mun, situata in nord-vestul Hong Kong-ului.Numerosi manifestanti au fost arestati, desi ei au fost…

- Protestele violente continua in Hong Kong, in ciuda faptului ca autoritațile locale au anunțat la mijlocul saptamanii retragerea proiectului de lege privind extradarea deținuților in China. Oamenii au ieșit din nou in strada și au aprins ruguri.

- Protestele sangeroase din Hong Kong, care au depașit o suta de zile de manifestare continua, sunt pe cale sa angajeze un curent anti-etatist planetar de proporții, prin magnitudinea și simbolistica desfașurarii lor. Manifestațiile au inceput sporadic, inca din luna martie 2019, și au crescut in intensitate,…

- Poliția din Hong Kong a fost nevoita sa foloseasca pentru a doua zi la rând gaze lacrimogene în timpul manifestațiilor de duminica din acest teritoriu, scrie Mediafax, citând Reuters. De asemenea, forțele de ordine au facut uz de tunurile cu apa, care nu au mai fost folosite…

