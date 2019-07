Hong Kong: Sute de protestatari, adunaţi în locul unori atacuri violente pentru un miting interzis Multi purtau tricouri negre, masti si casti, precum si umbrele - o tinuta ce a devenit comuna pentru marsurile impotriva acestei legi ce au loc de peste o luna si la care au participat sute de mii de persoane. Miscarea s-a transformat de atunci intr-un protest amplu impotriva guvernului local si a Beijingului, in favoarea democratiei. Marsul de sambata are loc la o saptamana dupa ce 45 de persoane au fost atacate si ranite grav dupa un miting in aceeasi locatie de catre barbati purtand tricouri albe despre care se crede ca apartin bandelor criminale din Hong Kong. Protestatarii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marsul de protest urmeaza sa inceapa in cartierul Yuen Long din Hong Kong, unde protestatari antiguvernamentali au fost atacati de infractori in timp ce se indreptau spre casele lor weekendul trecut.Intr-o inregistrare video au aparut barbati purtand tricouri albe si masti lovind manifestantii…

- Carrie Lam, sefa Guvernului din Hong Kong, favorabil Beijingului, a anuntat marti ca proiectul de lege privind extradarea catre China, care a provocat un val istoric de proteste, este „mort“, relateaza AFP.

- Liderul Hong Kong-ului, Carrie Lam, a cerut o intalnire cu studentii in urma protestelor masive in ultima luna fata de o lege care ar permite extradarea infractorilor in China, informeaza Reuters potrivit news.roO purtatoare de cuvant a lui Lam a declarat ca ea „a inceput sa invite persoanele…

- Zeci de mii de femei din Elvetia au protestat vineri pe strazi pentru drepturi salariale egale si impotriva diferitelor forme de discriminare pe criterii de gen, informeaza DPA, titreaza Agerpres. La Berna, circa 10.000 de protestatari, majoritatea femei, si-au facut auzite revendicarile cu ajutorul…

- Protestatarii au luat-o in vizor pe Viorica Dancila. Mai nou, societatea civila o minimalizeaza, nu o demonizeaza, este de parere jurnalistul Val Valcu. Unii protestatarii merg la discuții cu premierul, in timp ce alții spun ca s-ar duce, dar nu considera ca i-ar ințelege. Sa luam doua cazuri:…

- Deputatul PNL Florin Roman a anuntat sambata, intr-o declaratie de presa, ca va depune plangere penala impotriva jandarmilor de la Topoloveni. Liberalul a afirmat ca protestatarii adunati spontan au fost ridicati in mod abuziv de catre jandarmi. "Am luat decizia de a depune…

- Politia rusa a retinut circa 100 de protestatari la o serie de demonstratii impotriva construirii unei biserici ortodoxe intr-un parc din cel de al patrulea oras ca marime al tarii, Ekaterinburg, relateaza joi media de stat, preluata de dpa potrivit Agerpres. Protestatarii impotriva proiectului…

- "Atunci cand aflam despre gestul indrazneț și disperat al brașovenilor nu ma gandeam ca dupa mai bine de 30 de ani o sa am aceasta ocazie sa innoiesc gestul lor indrazneț printr-un gest civic și politic pentru a le reda idealurile. Am cunoscut și eu inchisorile comuniste. E drept, mai puțin…