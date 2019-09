Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Hong Kong a dispersat cu gaze lacrimogene sute de manifestanti adunati in fata unui comisariat de politie, in cartierul Kowloon, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Potrivit unor fotografi Reuters si jurnalisti de televiziune prezenti la fata locului, politia a tras in mai multe…

- Politia si protestatarii s-au ciocnit marti, la aeroportul international din Hong Kong, dupa ce zborurile au fost perturbate pentru a doua zi consecutiv pe fondul agravarii crizei politice in fosta colonie britanica, transmite Reuters.

- Hong Kong se pregatește luni de perturbari majore în ceea ce privește activitatea de lucru, în contextul în care o greva generala amenința sa paralizeze regiuni întregi ale centrului financiar asiatic, cu peste 100 de zboruri anulate deja și o campanie extinsa anti-guvern în…

- Executivul pro-Beijing al Hong Kong a adoptat luni un ton amenintator, intr-un moment in care orasul este perturbat de o greva si de haosul din transporturi, acuzandu-i pe manifestantii pro-democratie ca pun acest teritoriu intr-o "situatie foarte periculoasa", relateaza AFP, dpa si Reuters. "Perturbari…

- Politia din Hong Kong a folosit sambata gloante de cauciuc pentru a dispersa un grup de aproximativ 200 de manifestanti, in contextul unei noi zile de mobilizare a opozantilor guvernului pro-Beijing, transmit AFP si Reuters.Incidentele au avut loc in oraselul Yuen Long, in apropiere de…

- Mii de protestatari sunt asteptati sa iasa pe strazi in districtul turistic din Hong Kong, duminica, pentru a le explica vizitatorilor din China opozitia lor fata de proiectul de lege privind extradarea infractorilor in China, informeaza Reuters potrivit news.roProtestele fata de proiectul de…

- Protestele contra proiectului de lege care ar permite extradarea suspectilor din Hong Kong catre China continentala au degenerat, politia arestand miercuri si joi 11 persoane si facand uz de gaze lacrimogene pentru a dispersa demonstrantii, relateaza Reuters si dpa. Proiectul noii legi, a carui dezbatere…