Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat de Bloomberg TV despre posibilitatea de a ajunge candva in capitala Iranului, Pompeo a raspuns: ''Cu siguranta'', inainte de a adauga ca ar merge ''in mod voluntar acolo''.Oficialul american a marturisit ca i-ar placea sa mearga la Teheran pentru a se adresa direct poporului iranian,…

- Petrolierul retinut joia trecuta in Gibraltar de infanteria marina britanica nu se indrepta spre Siria, a sustinut duminica Abbas Araghchi, adjunct al ministrului de externe iranian, citat de Reuters. Fortele britanice au retinut petrolierul pe motiv ca incerca sa livreze petrol in Siria, incalcand…

- Israel nu va lua parte la summit-ul cu tematica economica organizat de SUA în Bahrain luna aceasta, un eveniment perceput ca un prim pas în cadrul planului de pace pentru Orientul Mijlociu, formulat de Casa Alba, scrie Bloomberg.Decizia de a nu participa la discuțiile ținute la Bahrain…

- Initiativa a fost propusa anul trecut si va fi aplicata incepand cu aceasta luna, in baza unui ordin, semnat in 2017 de presedintele Donald Trump, prin care solicitantii de vize sunt verificati sever, potrivit unui oficial al Departamentului de Stat. Aproximativ 14 milioane de turisti si 710.000 de…

- 'Am ales aceasta tema - Controlul poluarii apei cu plastice si microplastice din rauri catre mari - deoarece deseurile din plastic si microplastic reprezinta o provocare a acestui secol, iar sursa principala o reprezinta uscatul, de unde, in final, ajung in mari si oceane. Rezulta in mod clar din…

- Adjunctul guvernatorului Bancii Centrale a Rusiei, Ksenia Yudaeva, a anuntat luni ca institutia a schimbat in ultimul an structura rezervelor de stat, in conformitate cu riscurile cu care considera ca se confrunta tara. Din acest motiv, Banca Centrală a redus substanţial ponderea dolarilor…

- Statele Unite nu vor razboi cu Iranul, dar vor reactiona adecvat daca vor fi atacate obiective americane, a declarat marti seara secretarul de Stat Mike Pompeo dupa întrevederea cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, relateaza Mediafax."În mod absolut, noi nu vrem razboi cu…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, va efectua pe 13 mai o vizita oficiala la Washington, unde va avea o intalnire cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, informeaza The Guardian, potrivit Mediafax, intrevederea avand loc la solicitarea americanilor. Publicații internaționale de analiza precum…