''Comportamentul radical al manifestantilor a facut ca Hong Kong-ul sa treaca printr-o noapte intunecata, lasand societatea pe jumatate paralizata'', a spus Carrie Lam, in primele sale comentarii dupa anuntarea ordonantei de urgenta ce interzice purtarea mastilor in timpul manifestatiilor publice.

''Violenta extrema a aratat clar ca siguranta publica in Hong Kong este in mare parte pusa in pericol. Acesta este motivul concret pentru care am fost nevoiti sa invocam ieri urgenta pentru a introduce o reglementare anti-masti'', a adaugat ea.

Masura, intrata in vigoare vineri la miezul-noptii…