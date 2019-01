Hong Kong se pregătește să criminalizeze jignirile aduse imnului național al Chinei Legea controversata prevede pedepse cu închisoarea și amenzi pentru cei care folosesc un limbaj injurios la adresa imnului național al Chinei. Aceasta inițiativa legislativa a stârnit un val de preocupari cu privire la masurile tot mai dese menite sa reduca libertatea de expresie în orașul semi-autonom, informeaza DW .

Un nou proiect de lege care criminalizeaza lipsa de respect fața de imnul național al Chinei a fost introdusa miercuri în Hong Kong.

Atunci când va intra în vigoare, ,,Legea Imnului Național&" îi… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

