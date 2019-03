Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta a depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta raportul cu privire la impactul asupra mediului pentru proiectul privind dezvoltarea unei insule artificiale in prelungirea Danei 85. Mai exact, este vorba despre proiectul "Dezvoltarea…

- Presedintele SUA, Donald Trump, va declara &"stare de urgența naționala&" pentru a finanța integral construcția zidului de la granița cu Mexicul, în ciuda criticilor venite inclusiv din tabara republicana.

- Insula de la Lacul Morii din Bucuresti va fi transformata in cea mai mare plaja artificiala din Romania, care va avea 33.000 de metri patrați. Totodata, Lacul Morii va fi inconjurat de o promenada ce va fi modernizata si va o lungime de 2 kilometri și o latime de 6,5 metri. De asemnea, in proiect este…

- Insula de la Lacul Morii se va transforma total, promit autoritatile. Si odata cu ea si zona de promenada, care acum este in paragina. Localnicii din zona nu mai au nicio speranta. De peste 10 ani aud ca zona din jurul lacului va fi modernizata, dar pana acum nu au vazut niciun muncitor. Autoritatile…

- Uniunea Europeana pregateste posibilitatea amanarii pana in iulie a termenului iesirii Marii Britanii din Blocul comunitar, in contextul in care Acordul Brexit elaborat de Bruxelles cu Guvernul Theresa May risca sa fie respins de Parlamentul britanic, afirma surse citate de ziarul The Guardian.Marea…

- Studioul Sony pregateste un "sequel" la filmul 'Venom', unul din marile succese cinematografice ale anului 2018,, care il va avea din nou ca protagonist pe actorul britanic Tom Hardy, potrivit site-ului de specialitate Variety citat marti de EFE. Surse apropiate proiectului au…

- Devenit golgheter in Serie A, Cristiano Ronaldo (33 de ani) face legea la Juventus Torino! La insistențele starului portughez, oficialii campioanei Italiei vor incerca, in aceasta iarna, sa transfere o vedeta de la Real Madrid.

- O sonda a NASA urmeaza sa realizeze un survol istoric la inceputul anului: este vorba de cel mai indepartat obiect celest studiat vreodata, o relicva inghețata din inceputurile sistemului solar, denumita Ultima Thule, scrie AFP.