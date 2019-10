Stiri pe aceeasi tema

- ''Comportamentul radical al manifestantilor a facut ca Hong Kong-ul sa treaca printr-o noapte intunecata, lasand societatea pe jumatate paralizata'', a spus Carrie Lam, in primele sale comentarii dupa anuntarea ordonantei de urgenta ce interzice purtarea mastilor in timpul manifestatiilor publice.…

- Sefa executivului din Hong Kong, Carrie Lam, a anuntat vineri adoptarea unei ordonante de urgenta ce prevede interzicerea purtarii mastilor la protestele ''ilegale'' si ''neautorizate'', pe fondul manifestatiilor incepute in urma cu patru luni in fosta colonie britanica. Intrebata despre aceasta…

- Politia din Hong Kong a folosit marti tunuri cu apa pentru a dispersa demonstrantii adunati in apropierea sediului guvernului local, informeaza dpa potrivit Agerpres. Pe insula Hong Kong, zeci de mii de oameni au sfidat o interdictie dictata de politie si au iesit pe strazi pentru a-i cere sefei…

- Politia din Hong Kong a folosit marti tunuri cu apa pentru a dispersa demonstrantii adunati in apropierea sediului guvernului local, informeaza DPA, citata de Agerpres. Pe insula Hong Kong, zeci de mii de oameni au sfidat o interdictie dictata de politie si au iesit pe strazi pentru a-i cere sefei executivului…

- Politia a facut uz de gaze lacrimogene si la tunuri cu apa pentru a dispersa grupuri radicale ce ridicasera baricade si aruncasera pietre si sticle incendiare spre politisti in suburbia Tuen Mun, situata in nord-vestul Hong Kong-ului.Numerosi manifestanti au fost arestati, desi ei au fost…

- Protestele violente continua in Hong Kong, in ciuda faptului ca autoritațile locale au anunțat la mijlocul saptamanii retragerea proiectului de lege privind extradarea deținuților in China. Oamenii au ieșit din nou in strada și au aprins ruguri.

- Fosta colonie britanica traverseaza din iunie cea mai grava criza politica de dupa retrocedarea sa catre China, in 1997. Mobilizarea a avut drept scop respingerea unui proiect de lege al lui Carrie Lam care viza autorizarea extradarilor in China.Textul a fost suspendat, dar manifestantii…

- Carrie Lam, sefa Guvernului din Hong Kong, favorabil Beijingului, a anuntat marti ca proiectul de lege privind extradarea catre China, care a provocat un val istoric de proteste, este „mort“, relateaza AFP.