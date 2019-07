Hong Kong: Poliţia anti-revoltă a reluat controlul parlamentului de la manifestanţi, uzând de gaze lacrimogene Protestatarii au fost obligati sa fuga dupa ce politistii au tras cu grenade cu gaze lacrimogene, dupa mai multe ore de la ocuparea parlamentului de catre opozantii fata de guvernul pro-Beijing. Mai multe zeci de mii de manifestanti pro-democratie au defilat luni in centrul orasului cu prilejul implinirii a 22 de ani de la retrocedarea fostei colonii britanice Chinei. Cateva zeci dintre ei au intrat in hemiciclul Consiliului legislativ si au desfasurat aici drapelul din epoca coloniala britanica, dupa ce au fortat un baraj de politie si au spart geamurile blindate ale cladirii. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

