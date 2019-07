Politia din Hong Kong a folosit sambata gloante de cauciuc pentru a dispersa un grup de aproximativ 200 de manifestanti, in contextul unei noi zile de mobilizare a opozantilor guvernului pro-Beijing, transmit AFP si Reuters.



Incidentele au avut loc in oraselul Yuen Long, in apropiere de granita cu partea continentala a Chinei.



Duminica trecuta, in gara acestui oras 100 de barbati imbracati in tricouri albe si inarmati cu bate de baseball, presupusi membri ai Triadelor (bande de criminalitate organizata din Hong Kong), au luat la bataie protestatarii care se intorceau din…