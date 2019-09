Hong Kong: Poliţia a intervenit cu gaze lacrimogene împotriva protestatarilor Politia din Hong Kong a recurs duminica la grenade lacrimogene si la un tun cu apa impotriva unor manifestanti care au aruncat cu pietre si cocteiluri Molotov, in timpul unei manifestatii interzise, transmit AFP, Reuters si dpa. Zeci de mii de protestatari prodemocratie au iesit din nou in strada duminica, la peste trei luni de la debutul miscarii de contestare din fosta colonie britanica. Cateva mii de manifestanti echipati cu masti de gaze si casti au ramas in zona institutiilor guvernamentale, la finalul unui protest pasnic. Cativa dintre ei au aruncat cu caramizi in politie si au dat foc unei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

