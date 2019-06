Stiri pe aceeasi tema

- Poliția sudaneza a tras cu gaze lacrimogene in protestatari in trei districte din Khartoum, in cadrul unei manifestații fața de militarii la putere, care a reunit mii de persoane, au spus martori citați de AFP.

- Locuitorii din Hong Kong continua protestele. Sute de mii de oameni sunt acum in strada pentru a denunta un proiect de lege care ar permite extradarile in China, desi acesta a fost suspendat de Guvernul local.

- Poliția din Hong Kong a folosit miercuri gaze lacrimogene, spray-uri cu piper și bastoane pentru a respinge manifestanții care încercau sa ajunga la Parlamentul local în cadrul protestelor fața de un controversat proiect de lege, scrie AFP.Confruntarile au izbucnit la puțin dupa…

- Confruntari puternice s-au produs duminica intre palestinieni si politisti israelieni pe Esplanada Moscheilor dupa vizita mai multor sute de nationalisti israelieni in acest loc ultrasensibil, in timp ce Israelul celebreaza cucerirea in 1967 a

- Confruntari s-au produs duminica intre palestinieni si politisti israelieni pe Esplanada Moscheilor dupa vizita mai multor sute de nationalisti israelieni in acest loc ultrasensibil, in timp ce Israelul celebreaza cucerirea in 1967 a Ierusalimului de Est de catre armata sa, informeaza AFP, relateaza…

- Politia franceza a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa manifestanti mascati in centrul Parisului miercuri, mii de persoane fiind prezente la marsul anual May Day pentru a protesta fata de politicile presedintelui francez Emmanuel Macron, scrie Reuters.

- Parisul a fost luat cu asalt cu ocazia manifestațiilor anuale de 1 mai, poliția întâmpinându-i pe demonstranți cu gaze lacrimogene. Oamenii protesteaza fața de politicile președintelui Emmanuel Macron.

- Politia din Grecia a folosit gaze lacrimogene impotriva a sute de migranti care s-au adunat in apropierea orasului nordic Thessaloniki in speranta ca vor patrunde in Macedonia de Nord, scrie BBC, potrivit news.ro.Ciocnirile au izbucnit in tabara de migranti din Diavata dupa ce pe retelele…